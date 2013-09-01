В принципиальном матче с "Черкасскими мавпами""Запорожье" продлило проигрышную серию в регулярном чемпионате до восьми игр.
Хозяева площадки во дворце спорта "ЗАС" неплохо начали поединок в борьбе за пятое место, дающее определенные дивиденды в идее более слабого соперника в плей-офф. "Запорожье" выиграло первую четверть 23:16, удержали преимущество по итогам второй.
На большой перерыв наши игроки уходили, ведя в счете 42:36. А вот третья десятиминутка, уже привычно в этом сезоне, стал для "Запорожья" провальной. "Мавпы"выиграли ее 28:10.
Отыграть отставание в 12 очков у хозяев уже не хватило ни сил, ни времени, да и психологически развитие встречи их подкосило, о чем и сказал главный тренер команды Валерий Плеханов на послематчевой пресс-конференции. А также извинился перед запорожскими болельщиками за поражение с итоговым счетом 74:80. Не помог и еще один новичок в составе "Запорожья" Виталий Мальчевский, последним клубом которого был снявшийся с чемпионата "Кривбасс".
Следующий матч запорожская команда проведет снова дома. 17 февраля ее соперником будет "Волыньбаскет" из Луцка.
Как писала "Индустриалка", В Запорожье первый матч для нового тренера получился комом
Фото: БК "Запорожье-ZOG"
Хозяева площадки во дворце спорта "ЗАС" неплохо начали поединок в борьбе за пятое место, дающее определенные дивиденды в идее более слабого соперника в плей-офф. "Запорожье" выиграло первую четверть 23:16, удержали преимущество по итогам второй.
На большой перерыв наши игроки уходили, ведя в счете 42:36. А вот третья десятиминутка, уже привычно в этом сезоне, стал для "Запорожья" провальной. "Мавпы"выиграли ее 28:10.
Отыграть отставание в 12 очков у хозяев уже не хватило ни сил, ни времени, да и психологически развитие встречи их подкосило, о чем и сказал главный тренер команды Валерий Плеханов на послематчевой пресс-конференции. А также извинился перед запорожскими болельщиками за поражение с итоговым счетом 74:80. Не помог и еще один новичок в составе "Запорожья" Виталий Мальчевский, последним клубом которого был снявшийся с чемпионата "Кривбасс".
Следующий матч запорожская команда проведет снова дома. 17 февраля ее соперником будет "Волыньбаскет" из Луцка.
Как писала "Индустриалка", В Запорожье первый матч для нового тренера получился комом
Фото: БК "Запорожье-ZOG"
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