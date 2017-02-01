Решается вопрос о сообщении подозрения главному инспектору горрайонного управления ГСЧС Украины в Запорожской области, который систематически требовал с предпринимателей деньги за формальное проведение проверки состояния противопожарной безопасности на объектах торговли.
Майора службы гражданской защиты Служба безопасности Украины задержала совместно с прокуратурой в центре города во время получения очередной взятки от владельца торгового заведения.
Начато уголовное производство по ст. 368 УК Украины. Злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Продолжаются следственные действия, - сообщает пресс-центр УСБУ в Запорожской области.
Майора службы гражданской защиты Служба безопасности Украины задержала совместно с прокуратурой в центре города во время получения очередной взятки от владельца торгового заведения.
Начато уголовное производство по ст. 368 УК Украины. Злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Продолжаются следственные действия, - сообщает пресс-центр УСБУ в Запорожской области.
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