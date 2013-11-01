Металлургический комбинат "Запорожсталь", один из крупнейших налогоплательщиков Украины, расценивает обнародованный Министерством инфраструктуры Украины проект приказа об увеличении на 25% как дискриминационный по отношению ко всем грузоотправителям.
Свою позицию по вопросу индексации железнодорожных тарифов на грузоперевозки генеральный директор "Запорожстали" Ростислав Шурма изложил в письме, направленном премьер-министру Владимиру Гройсману, первому вице-премьеру - главе МЭРТ Степану Кубиву, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, министру финансов Александру Данилюку, главе Государственной регуляторной службы Ксении Ляпиной и главе правления "Укрзализныци" Войцеху Балчуну.
Ростислав Шурма напоминает, что проект приказа "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Министерства транспорта и связи Украины" относительно внесения изменений в коэффициенты, которые применяются к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги, а также к самому Сборнику тарифов, был обнародован 11 января 2017 г. на официальном сайте Мининфраструктуры.
Проект предусматривает очередное значительное повышение грузовых ж/д тарифов на 25% и скрытое повышение тарифов на перевозку грузов в вагонах собственности вагонных компаний, подчиненных "Укрзализныци", которое состоится после предоставления им полномочий самостоятельно формировать стоимость вагонной составляющей перевозок.
"Железная дорога почти ежегодно увеличивает стоимость грузовых перевозок. В целом с 2013 года, с учетом запланированного повышения, железнодорожные тарифы выросли на 94%", - подчеркивает Ростислав Шурма.
По его словам, каждое повышение ж/д тарифов "Укрзализныця" объясняет крайне тяжелым финансовым положением в отрасли, а также необходимостью увеличения вагонного парка и обновления существующего.
"Запорожсталь" в течение многих лет является деловым партнером "Укрзализныци" и пользователем ж/д услуг. Почти 90% продукции предприятия и сырья доставляется ж/д транспортом. Очередное повышение тарифов на 25%, предложенное Мининфраструктуры, увеличит дополнительные расходы нашего предприятия на 50 млн грн в месяц, или на 600 млн грн в год", - констатирует гендиректор.
В то же время он отмечает, что обещанного увеличения количества вагонов не наблюдается. Наоборот, с каждым годом доля участия вагонов "Укрзализныци" в грузоперевозках "Запорожстали" снижается: в 2013 году процент использования вагонов собственности железной дороги от общего объема составлял 54%, в 2014-м – 42%, в 2015-м – 23%, в 2016-м – только 13%. За последние годы все чаще наблюдаются задержки в перевозках со стороны железной дороги, вызванные отсутствием топлива, или отсутствием локомотивного парка, из-за чего грузы прибывают неравномерно с нарушением графиков и сроков доставки.
При этом с каждым годом растет конкуренция на мировом рынке металлопроката, металлурги Украины испытывают значительное давление со стороны стран с более развитой экономикой, теряются рынки сбыта и растут закупочные цены на сырье.
"Проект приказа является дискриминационным по отношению ко всем пользователям грузовых ж/д перевозок и не учитывает совокупные интересы всех участников транспортных отношений. Последствия его введения будут иметь негативный эффект на другие отрасли экономики Украины, в частности и на ж/д. Предлагаем проект приказа не согласовывать. Вопрос роста тарифов должно решаться независимым и беспристрастным органом, а именно Национальной комиссией по регулированию тарифов на ж/д транспорте, которая бы учитывала целесообразность повышения тарифов, все последствия от повышения и влияние на экономику страны в целом", - резюмируется в письме гендиректора.
Ранее грузоотправители просили премьер-министра не допустить повышения грузовых тарифов до создания Нацкомиссии по регулированию на транспорте, поручить менеджменту "Укрзализныци" доработать финплан на 2017 год в части исключения доходов от индексации грузовых тарифов; обеспечить обработку и выполнение в 2017 году программы капитальных инвестиций на уровне не менее 17 млрд грн с публичным обсуждением всех инвестпроектов с бюджетом более 10 млн грн, а также публиковать ежеквартальный отчет о выполнении программы капинвестиций.
Источник: Интерфакс-Украина
- Просмотров: 178
Похожие новости