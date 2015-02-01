При столкновении маршрутного такси и автокрана пострадал 56-летний водитель и трое пассажирок маршрутки.
Как писала "Индустриалка", серьезная авария с участием маршрутного такси и автомобиля с краном произошла вчера на проспекте. На месте события работал экипаж патрульной полиции и Нацполиции, а также выезжала бригада "скорой помощи".
В результате ДТП в 5-ю горбольницу попали четверо человек. Медики оказали водителю и двоим пассажиркам первую помощь и отпустили их домой, а вот еще одну пострадавшую, которая также находилась в салоне маршрутки, 52-летнюю женщину госпитализировали.
Как сообщает ОК ГУНП в Запорожской области, информация о ДТП внесена в ЕРДР. Сотрудники полиции выясняют подробности и причины аварии.
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Фото: ОК ГУНП в Запорожской области
Как писала "Индустриалка", серьезная авария с участием маршрутного такси и автомобиля с краном произошла вчера на проспекте. На месте события работал экипаж патрульной полиции и Нацполиции, а также выезжала бригада "скорой помощи".
В результате ДТП в 5-ю горбольницу попали четверо человек. Медики оказали водителю и двоим пассажиркам первую помощь и отпустили их домой, а вот еще одну пострадавшую, которая также находилась в салоне маршрутки, 52-летнюю женщину госпитализировали.
Как сообщает ОК ГУНП в Запорожской области, информация о ДТП внесена в ЕРДР. Сотрудники полиции выясняют подробности и причины аварии.
Читайте также: В Запорожской области дорогу не поделили легковушка и грузовик.
Фото: ОК ГУНП в Запорожской области
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