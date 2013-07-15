Вчера, 12 февраля, на циркуляционном трубопроводе горячего водоснабжения надземной прокладки по улице Парамонова в Коммунарском районе образовался свищ (порыв).Трубопровод находится на высоте четырех метров. Работники аварийной бригады попытались устранить аварийную ситуацию. Но из-за того, что труба проходила на большой высоте, а свищ находился под опорой, на которой закреплен трубопровод, полностью устранить аварию в короткие сроки не представлялось возможным.При низкой температуре наружного воздуха, для того чтобы избежать размерзания труб, специалисты предприятия приняли решение о снижении давления в циркуляционном трубопроводе. При этом подача горячей воды не была прекращена.В 7:10 13 февраля тепловики начали работу по устранению порыва, в 10:40 ремонт был заверш е н, сообщает сайт мэрии.