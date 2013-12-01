Инвалид Великой Отечественной войны первой группы Александр Емельянович Борисенко получил на свой 91-й день рождения, возможно, самый долгожданный подарок в своей жизни — собственную квартиру.
До этого он ютился на 9 квадратных метрах в комнатушке 3-комнатной квартиры, в которой кроме него жили еще пять человек. В таком возрасте трудно выстоять в очереди в туалет или на кухню, чтобы вскипятить чайник.
Александр Емельянович состоял на квартирном учете еще с 2010 года и был первым в квартирной очереди из числа инвалидов Великой Отечественной войны. Со своей бедой о выделении квартиры он последние шесть лет обращался к разным органам власти. Когда обратился к бывшему мэру Запорожья Александру Сину и получил отказ, сказал ему в глаза, что доживет до 100 лет и тогда тот просто будет вынужден дать ему квартиру. Но ждать так долго, к счастью, ветерану не пришлось.
В декабре 2016 года Александр Емельянович побывал на личном приеме у нынешнего городского головы Владимира Буряка. О своих мытарствах он поведал мэру и получил обещание, что проблема будет решена. Владимир Буряк свое слово сдержал и сегодня вместе с букетом вручил имениннику особенный подарок — ключи от такой долгожданной квартиры.
- Инвалиды и ветераны войны – это те люди, которым сегодня нужно особенное внимание и уважение. Они отдали лучшие годы своей жизни за то, что мы с вами сегодня живем на своей земле, в своей стране. И наше поколение, а представители власти в особенности, должны сделать все зависящее от нас, чтобы такие люди жили достойно, - сказал Владимир Буряк.
Владимир Буряк пригласил Александра Борисенко посмотреть подарок вместе. Увиденным ветеран остался очень доволен.
Новая квартира ветерана находится на бульваре Центральном, ее площадь – 30 квадратных метров, а с балкона открывается чудесный вид на Днепр. В квартире сделан ремонт и она практически готова к заселению нового владельца.
К слову, третий год ветеран находится под опекой волонтера Нины Сергеевны Дяченко.
- Мы знакомы с ним очень давно, и когда я узнала в каких условиях он живет, мне просто стало его жалко, - говорит Нина Сергеевна. - Если честно, уже мало верилось, что его заветная мечта когда-то исполнится, уже слишком во многие двери он стучал. Честно говоря, складывалось впечатление, что чиновники просто ждали что он умрет, и проблема решится сама собой.
Нам до сих пер не верится, что есть на свете справедливость и все это произошло наяву! Спасибо Владимиру Викторовичу Буряку за такой мужской поступок, потому что когда человек держит слово — это сейчас редкость.
Фото Владимира Шеремета.
Как писала "Индустриалка", запорожцы продолжают обращаться за помощью лично к городскому голове Владимиру Буряку.
До этого он ютился на 9 квадратных метрах в комнатушке 3-комнатной квартиры, в которой кроме него жили еще пять человек. В таком возрасте трудно выстоять в очереди в туалет или на кухню, чтобы вскипятить чайник.
Александр Емельянович состоял на квартирном учете еще с 2010 года и был первым в квартирной очереди из числа инвалидов Великой Отечественной войны. Со своей бедой о выделении квартиры он последние шесть лет обращался к разным органам власти. Когда обратился к бывшему мэру Запорожья Александру Сину и получил отказ, сказал ему в глаза, что доживет до 100 лет и тогда тот просто будет вынужден дать ему квартиру. Но ждать так долго, к счастью, ветерану не пришлось.
В декабре 2016 года Александр Емельянович побывал на личном приеме у нынешнего городского головы Владимира Буряка. О своих мытарствах он поведал мэру и получил обещание, что проблема будет решена. Владимир Буряк свое слово сдержал и сегодня вместе с букетом вручил имениннику особенный подарок — ключи от такой долгожданной квартиры.
- Инвалиды и ветераны войны – это те люди, которым сегодня нужно особенное внимание и уважение. Они отдали лучшие годы своей жизни за то, что мы с вами сегодня живем на своей земле, в своей стране. И наше поколение, а представители власти в особенности, должны сделать все зависящее от нас, чтобы такие люди жили достойно, - сказал Владимир Буряк.
Владимир Буряк пригласил Александра Борисенко посмотреть подарок вместе. Увиденным ветеран остался очень доволен.
Новая квартира ветерана находится на бульваре Центральном, ее площадь – 30 квадратных метров, а с балкона открывается чудесный вид на Днепр. В квартире сделан ремонт и она практически готова к заселению нового владельца.
К слову, третий год ветеран находится под опекой волонтера Нины Сергеевны Дяченко.
- Мы знакомы с ним очень давно, и когда я узнала в каких условиях он живет, мне просто стало его жалко, - говорит Нина Сергеевна. - Если честно, уже мало верилось, что его заветная мечта когда-то исполнится, уже слишком во многие двери он стучал. Честно говоря, складывалось впечатление, что чиновники просто ждали что он умрет, и проблема решится сама собой.
Нам до сих пер не верится, что есть на свете справедливость и все это произошло наяву! Спасибо Владимиру Викторовичу Буряку за такой мужской поступок, потому что когда человек держит слово — это сейчас редкость.
Фото Владимира Шеремета.
Как писала "Индустриалка", запорожцы продолжают обращаться за помощью лично к городскому голове Владимиру Буряку.
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