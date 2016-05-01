О том, как и за счет чего была достигнута такая экономия, рассказал " Индустриалке "- Во-первых, энергоэффективность - это залог конкурентоспособности любого металлургического предприятия. Если предприятие конкурентоспособное, оно может продавать металл на мировых рынках, платить налоги. Поэтому мы системно занимаемся этим вопросом. На уровне руководства завода, на уровне каждого цеха, участка, на уровне каждого запорожсталевца.Результат говорит сам за себя — за пять лет более чем в пять раз на комбинате снижен расход природного газа. За 2016 год мы добились очередного снижения более чем на 20 процентов. В итоге потребление природного газа на комбинате составило всего лишь 160 миллионов кубометров, по сравнению с более чем 700, 800 миллионов кубов пять-шесть лет назад.И останавливаться на этом мы не будем. В этом году точно так же, системно, будем продолжать работу над повышением эффективности, над снижением потребления природного газа, электроэнергии. И я уверен, что наш комбинат будет оставаться конкурентоспособным и продавать металл на всех мировых рынках. Все это достигается благодаря труду запорожсталевцев.