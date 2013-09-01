Напомним, на минувшей неделе Владимиру Борисовичу были предъявлены подозрения в нарушениях, которые он не совершал. Сегодня Владимир Новобранов обратился в Розовский районный суд с целью ознакомления с материалами заведенного против него гражданского дела. Однако вместо этого получил повестку с приглашением на суд, который должен состояться через час. Как пояснил адвокат Владимира Новобранова, информация о всех судебных заседаниях должна быть предварительно обнародована на сайте " Судова влада " , с указанием фамилий участников и дела, по которому суд собирается. Приглашения на суд должны направляться заблаговременно. Однако этого сделано не было. Адвокат передал в районный суд просьбу перенести заседание до ознакомления с материалами дела.Что касается самого обвинения, глава райсовета Владимир Новобранов полностью отрицает факт нарушений:- Меня пытаются обвинить в том, что я избил односельчанина. В тот день я его действительно видел, но он был пьян и мы с ним даже не разговаривали. Через 4 дня я узнал, что против меня сфабриковано это дело, - рассказал Владимир Новобранов. – Меня не опрашивали, на допросы не приглашали. А вот когда к нам в район приезжал губернатор области Константин Брыль, он озвучивал угрозы в мой адрес, обещал " разобраться " .Подобные действия депутат Запорожского областного совета Ярослав Крыль связывает с активной работой фракции ОБ и главы районного совета Владимира Новобранова:- Обвинения посыпались именно после требований принять рациональный бюджет района и обеспечить порядок на территории, - сказал Ярослав Крыль. - В Розовке отрабатывается сценарий давления, в том числе с использованием силовых структур. При этом почему то, на нарушения со стороны тех же силовиков глаза закрывают. Так, жители с возмущением рассказывали мне о том, как пьяный полицейский с оружием в руках преследовал школьника, как не открываются уголовные дела по фактам воровства. А вот когда нужно надавить на депутатов, дела открываются быстро, даже сфабрикованные. Считаю, что ситуация в Розовском районе — продолжение планомерных действий власти по дискредитации руководителей, которые действуют в интересах громад.