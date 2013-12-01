В Запорожской области за неделю гриппом и ОРВИ заболели 9349 человек, более 6 тысяч из которых - дети.
359 человек госпитализированы.
Вместе с тем, школьники стали болеть немного меньше.
В большинстве районов Запорожской области заболеваемость ниже эпидпорога. Только в Бердянске и Бердянском районе уровень заболеваемости превышает пороговый.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье гриппом за неделю заболели 3912 человек.
Читайте также: В Запорожской области отравились 185 человек.
359 человек госпитализированы.
Вместе с тем, школьники стали болеть немного меньше.
В большинстве районов Запорожской области заболеваемость ниже эпидпорога. Только в Бердянске и Бердянском районе уровень заболеваемости превышает пороговый.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье гриппом за неделю заболели 3912 человек.
Читайте также: В Запорожской области отравились 185 человек.
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