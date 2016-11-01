Только одну неделю, с 16 по 22 февраля, в киноконцертном зале имени Довженко (в Малом зале) будет идти показ украинского фильма "Моя бабушка Фанни Каплан (режиссерская версия)".
Напомним, что в конце года фильм "Моя бабушка Фанни Каплан" уже показывали в ККЗ имени Довженко. Это авторская трактовка событий начала прошлого века, которая совершенно ломает представления об их участниках. У Фанни Каплан роман одновременно с добродушным братом Владимира Ленина Дмитрием Ульяновым и с роковым красавцем бандитом и революционером Виктором Гарским, который и втягивает ее в политку.
"Индустриалка" узнала у директора кинотеатра Людмилы Зеленюк — в чем отличие фильма от того, что покажут сейчас? Как сообщила Людмила Николаевна, полная режиссерская версия на 20 минут длиннее.
- В фильме, который вышел в широкий прокат, не всем был понятен финал фильма, - говорит Людмила Зеленюк. - Так что тот, кто хочет разгадать загадку финала, сможет это сделать. Также фильм смогут посмотреть те зрители, которые не успели сделать это раньше.
Телефон для справок ККЗ имени Довженко 233-35-28.
Напомним, что в конце года фильм "Моя бабушка Фанни Каплан" уже показывали в ККЗ имени Довженко. Это авторская трактовка событий начала прошлого века, которая совершенно ломает представления об их участниках. У Фанни Каплан роман одновременно с добродушным братом Владимира Ленина Дмитрием Ульяновым и с роковым красавцем бандитом и революционером Виктором Гарским, который и втягивает ее в политку.
"Индустриалка" узнала у директора кинотеатра Людмилы Зеленюк — в чем отличие фильма от того, что покажут сейчас? Как сообщила Людмила Николаевна, полная режиссерская версия на 20 минут длиннее.
- В фильме, который вышел в широкий прокат, не всем был понятен финал фильма, - говорит Людмила Зеленюк. - Так что тот, кто хочет разгадать загадку финала, сможет это сделать. Также фильм смогут посмотреть те зрители, которые не успели сделать это раньше.
Телефон для справок ККЗ имени Довженко 233-35-28.
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