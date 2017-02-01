До этого они 12 лет призывали власть - в прошлом году новая городская власть откликнулась, сделав в доме ряд ремонтов. Теперь люди самих себя призывают быть культурными - "не мочиться в подъезде и шприцы не бросать"
Пока развесили в подъезде объявления. Вроде призывы действуют - новенький лифт уже третий месяц "как новый", то есть не заплеван, надписями не загажен и кнопки все целые.
Надежда Ивановна Будникова, Запорожье, ул. Красная, 3:
- Мы, конечно, очень благодарны за новый лифт в нашем подъезде - его капитально отремонтировали, за новую дверь на подвале - та, что была, это не дверь, если она свободно болталась и открывалась. И теперь, говорите, ливневки новые сделали? Значит, после дождей не будет течь вода по всему подъезду.
Трубы новой ливневки, которая отводит воды с крыши
Кнопки лифта третий месяц все целы - так и должно быть
Новая дверь в подвал
Фото и видео: Дмитрий Шилин
Пока развесили в подъезде объявления. Вроде призывы действуют - новенький лифт уже третий месяц "как новый", то есть не заплеван, надписями не загажен и кнопки все целые.
Надежда Ивановна Будникова, Запорожье, ул. Красная, 3:
- Мы, конечно, очень благодарны за новый лифт в нашем подъезде - его капитально отремонтировали, за новую дверь на подвале - та, что была, это не дверь, если она свободно болталась и открывалась. И теперь, говорите, ливневки новые сделали? Значит, после дождей не будет течь вода по всему подъезду.
Трубы новой ливневки, которая отводит воды с крыши
Кнопки лифта третий месяц все целы - так и должно быть
Новая дверь в подвал
Фото и видео: Дмитрий Шилин
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