



Трубы новой ливн е вки, которая отводит воды с крыши















Кнопки лифта третий месяц все целы - так и должно быть





Пока развесили в подъезде объявления. Вроде призывы действуют - новенький лифт уже третий месяц "как новый", то есть не заплеван, надписями не загажен и кнопки все целые.- Мы, конечно, очень благодарны за новый лифт в нашем подъезде - его капитально отремонтировали, за новую дверь на подвале - та, что была, это не дверь, если она свободно болталась и открывалась. И теперь, говорите, ливневки новые сделали? Значит, после дождей не будет течь вода по всему подъезду.Фото и видео: Дмитрий Шилин