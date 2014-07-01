За неделю аварийно-восстановительные бригады предприятия устранили 76 повреждений на сетях водопровода и 230 засорений на канализационных сетях во всех районах города. Установлены крышки на 10 водопроводных и 20 канализационных люках, вместо украденных.
Днепровскими водоочистными станциями ДВС-1 и ДВС-2 подготовлено и подано 1509,7 тыс. куб. м питьевой воды потребителям Запорожья, Вольнянского, Новониколаевского и Запорожского районов области.
Центральные очистные сооружения ЦОС-1 и ЦОС-2 очистили 832,1 тыс. куб. м стоков, поступивших с Левого и Правого берегов города.
В лаборатории КП "Водоканал" проверен 301 прибор учета воды.
Рабочие коммунального предприятия заменили 81 погонный метр водопроводных сетей по адресам улица Республиканская, 70, 72, улица Почтовая, 169, сообщает сайт мэрии.
Днепровскими водоочистными станциями ДВС-1 и ДВС-2 подготовлено и подано 1509,7 тыс. куб. м питьевой воды потребителям Запорожья, Вольнянского, Новониколаевского и Запорожского районов области.
Центральные очистные сооружения ЦОС-1 и ЦОС-2 очистили 832,1 тыс. куб. м стоков, поступивших с Левого и Правого берегов города.
В лаборатории КП "Водоканал" проверен 301 прибор учета воды.
Рабочие коммунального предприятия заменили 81 погонный метр водопроводных сетей по адресам улица Республиканская, 70, 72, улица Почтовая, 169, сообщает сайт мэрии.
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