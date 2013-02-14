В День всех влюбленных в Запорожье сочетаются узами брака более 20 пар.
Несмотря на то, что вторник не считается свадебным днем, дата 14 февраля вызвала немалый ажиотаж среди желающих пожениться. Правда, торжественных росписей в городе не запланировано.
Наибольшее количество браков 14 февраля зарегистрируют в Центральном РАГСе - здесь поженятся 6 пар, чуть меньше в Шевченковском - 5 пар, в Коммунарском - 3 пары, в Хортицком и Александровском - по 2 пары, в Вознесеновском - 1 пара, а вот в Днепровском - ни одной.
Как писала "Индустриалка", в прошлом году свадебного бума 14 февраля не было - официально зарегистрировали только четыре новых семьи, и то, все в одном РАГСе.
Если вы еще не нашли сою вторую половинку, не расстраивайтесь. Сегодня именно тот день, когда любовь повсюду!
О том, как провести День Святого Валентина, если у вас нет пары, читайте здесь.
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Фото: nashasvadba.net
Несмотря на то, что вторник не считается свадебным днем, дата 14 февраля вызвала немалый ажиотаж среди желающих пожениться. Правда, торжественных росписей в городе не запланировано.
Наибольшее количество браков 14 февраля зарегистрируют в Центральном РАГСе - здесь поженятся 6 пар, чуть меньше в Шевченковском - 5 пар, в Коммунарском - 3 пары, в Хортицком и Александровском - по 2 пары, в Вознесеновском - 1 пара, а вот в Днепровском - ни одной.
Как писала "Индустриалка", в прошлом году свадебного бума 14 февраля не было - официально зарегистрировали только четыре новых семьи, и то, все в одном РАГСе.
Если вы еще не нашли сою вторую половинку, не расстраивайтесь. Сегодня именно тот день, когда любовь повсюду!
О том, как провести День Святого Валентина, если у вас нет пары, читайте здесь.
Подписывайтесь на "Индустриалку" в Facebook, "Вконтакте", Instagram и YouTube.
Фото: nashasvadba.net
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