37-летнюю актрису Ольгу Куриленко, родившуюся в Бердянске, жители Европы признали самой желанной знаменитостью.
"Вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы переспать со знаменитостью?" - задался вопросом сайт sleepcupid.com. И сделал опрос более 6 тысяч человек по всему миру — а с кем бы хотели больше всего?
Рейтинг самых привлекательных женщин для европейцев возглавили наша землячка, девушка Джеймса Бонда и исполнительница многих других ролей Ольга Куриленко и актер Михиль Хейсман.
Респонденты мужского опроса в США выбрали актрису Ким Кардашьян, а женщины — актера Джорджа Клуни.
Первое место в опросе в Великобритании заняли супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон и принц Гарри.
Для канадцев самой желанной стала певица Аврил Лавин, а канадаки мечтают об актере Райане Рейнольдсе.
Мужские мысли в Бразилии занимает певица Анитт, а женские — футболист Рикардо Кака.
Австралийские мужчины выбрали актера Марго Робби, а дамы — актрису Хью Джекман.
Номер один для Новой Зеландии — певица Лорд и регбист Антоний Борис.
Источник: sleepcupid.com.
"Вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы переспать со знаменитостью?" - задался вопросом сайт sleepcupid.com. И сделал опрос более 6 тысяч человек по всему миру — а с кем бы хотели больше всего?
Рейтинг самых привлекательных женщин для европейцев возглавили наша землячка, девушка Джеймса Бонда и исполнительница многих других ролей Ольга Куриленко и актер Михиль Хейсман.
Респонденты мужского опроса в США выбрали актрису Ким Кардашьян, а женщины — актера Джорджа Клуни.
Первое место в опросе в Великобритании заняли супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон и принц Гарри.
Для канадцев самой желанной стала певица Аврил Лавин, а канадаки мечтают об актере Райане Рейнольдсе.
Мужские мысли в Бразилии занимает певица Анитт, а женские — футболист Рикардо Кака.
Австралийские мужчины выбрали актера Марго Робби, а дамы — актрису Хью Джекман.
Номер один для Новой Зеландии — певица Лорд и регбист Антоний Борис.
Источник: sleepcupid.com.
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