В пгт Великая Белозерка по улице Таврической ночью загорелся частный дом.
Прибыв на место происшествия трое спасателей за полчаса локализовали и полностью потушили пожар. К сожалению, во время пожара погиб 80-летний мужчина, бездыханное тело которого нашли бойцы ГСЧС.
Как сообщает пресс-служба ведомства, причина пожара до сих пор не известна, ведется расследование.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области спасателей вызывали в кафе.
Прибыв на место происшествия трое спасателей за полчаса локализовали и полностью потушили пожар. К сожалению, во время пожара погиб 80-летний мужчина, бездыханное тело которого нашли бойцы ГСЧС.
Как сообщает пресс-служба ведомства, причина пожара до сих пор не известна, ведется расследование.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области спасателей вызывали в кафе.
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