В Космическом микрорайоне Запорожья автомобиль "скорой помощи" не смог выбраться из снежного заноса.
Машина съехала в с дороги и застряла. Вызволять медиков пришлось спасателям, которые вытащили "скорую" на проезжую часть.
Как писала "Индустриалка", запорожские спасатели помогли восстановить подачу питьевой воды в Авдеевке.
Читайте также: В Запорожской области на трассе застряли 30 машин.
Машина съехала в с дороги и застряла. Вызволять медиков пришлось спасателям, которые вытащили "скорую" на проезжую часть.
Как писала "Индустриалка", запорожские спасатели помогли восстановить подачу питьевой воды в Авдеевке.
Читайте также: В Запорожской области на трассе застряли 30 машин.
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