Чемпион Украины по гандболу, запорожский "Мотор" провел заключительный матч группового раунда самого престижного клубного турнира Европы - Лиги Чемпионов. На выезде команда Николая Степанца встречалась с датским "Холстебро", у которого в первом круге уверенно выиграла дома - 34:28.
Отметим, что "Мотор" заранее обеспечил себе выход в прей-офф Лиги Чемпионов, так что этот матч фактически ничего не решал. Запорожцы подошли к нему на втором месте в турнирной таблице своей группы. И лишь теоретически, при условии что "Мотор" свой последний матч выиграет, а лидер группы – французский "Нант" проиграет, у запорожцев сохранялся шанс занять первое место в группе, тем самым обеспечив себе более легкого соперника на стадии плей-офф.
Даже в теории упускать такую возможность "Мотор" не собирался. Стартовые 10 минут первого тайма прошли при безусловном лидерстве запорожцев. Однако датчане вскоре сумели сравнять счет 6:6, а вскоре и выйти вперед на два мяча. Гости, стараниями Сергея Бурки, Евгения Жука, Артема Козакевича и Сергея Шельменко сумели догнать хозяев – 13:13. Но заключительные пять минут первого тайма полностью были за "Холстебро" - 17:15, датчане ушли на перерыв в статусе лидера.
После отдыха в рамку "Мотора" вновь вернулся Геннадий Комок, которого перед этим Николай Степанец сменил на Виктора Киреева, у Гены пошла игра и уже через пять минут запорожцы опять сравняли счет. Этот успех ободрил чемпиона Украины. Постепенно запорожцы стали выходить вперед, и за 10 минут до конца вели 21:24. Датчан такой сценарий не устраивал – "Холстебро" удалось сократить разницу до минимальной 24:25. Оставшиеся несколько минут хозяева крепко сидели "на хвосте" у гостей. Но в решающий момент сказали свое веское слово лидеры "моторостроителей" - два гола заброшенных Борисом Пуховским и Айденасам Малашинскасом поставили финальную точку в этой встрече 28:30 – "Мотор" завершает групповой раунд Лиги Чемпионов победой.
Эта победа стала для подопечных Николая Степанца шестой в групповом этапе Лиги. Так же на счету запорожцев одна ничья и два поражения. У Лидера группы – французского "Нанта" - семь побед. А вот разница мячей между командами совсем небольшая - +37 у французов против +34 у украинцев.
Впереди у "Мотора" два матча стадии плей-офф, против французского "Монпелье". Первая игра состоится 4 марта в Харькове, а вторая – неделю спустя на площадке соперника.
"Хольстебро" (Хольстебро, Дания) - "МОТОР"(Запорожье) - 28:30 (17:15)
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. Группа "D". 10 тур.
"Хольстебро":Линд, Ситтруп Бергеруд; Сваварссон (2), Тогерсен, Нильсен, Педерсен (2), Карлссон, Брамминг (7), Хансен (1), Сидельманн(1), Остлунд (5), Биркефельдт (4), Поруп (2), Баллинг (4).
Главный тренер: Патрик Вестерхольм.
"МОТОР": Комок, Киреев; Жуков (0/1), Буйненко(0/1), Малашинскас (4/8), Шевелев (3/4), Денисов,Дорощук (0/1), Козакевич (7/8), Жук (4/5), Бурка (6/9), Целищев, Шельменко (2/4), Пуховский (4/4); Кубатко (н.в.), Сорока (н.в.).
Главный тренер: Николай Степанец.
Семиметровые: 7/6 – 6/5.
Штрафное время: 12 - 10.
Автор – Ирина Гейм
Отметим, что "Мотор" заранее обеспечил себе выход в прей-офф Лиги Чемпионов, так что этот матч фактически ничего не решал. Запорожцы подошли к нему на втором месте в турнирной таблице своей группы. И лишь теоретически, при условии что "Мотор" свой последний матч выиграет, а лидер группы – французский "Нант" проиграет, у запорожцев сохранялся шанс занять первое место в группе, тем самым обеспечив себе более легкого соперника на стадии плей-офф.
Даже в теории упускать такую возможность "Мотор" не собирался. Стартовые 10 минут первого тайма прошли при безусловном лидерстве запорожцев. Однако датчане вскоре сумели сравнять счет 6:6, а вскоре и выйти вперед на два мяча. Гости, стараниями Сергея Бурки, Евгения Жука, Артема Козакевича и Сергея Шельменко сумели догнать хозяев – 13:13. Но заключительные пять минут первого тайма полностью были за "Холстебро" - 17:15, датчане ушли на перерыв в статусе лидера.
После отдыха в рамку "Мотора" вновь вернулся Геннадий Комок, которого перед этим Николай Степанец сменил на Виктора Киреева, у Гены пошла игра и уже через пять минут запорожцы опять сравняли счет. Этот успех ободрил чемпиона Украины. Постепенно запорожцы стали выходить вперед, и за 10 минут до конца вели 21:24. Датчан такой сценарий не устраивал – "Холстебро" удалось сократить разницу до минимальной 24:25. Оставшиеся несколько минут хозяева крепко сидели "на хвосте" у гостей. Но в решающий момент сказали свое веское слово лидеры "моторостроителей" - два гола заброшенных Борисом Пуховским и Айденасам Малашинскасом поставили финальную точку в этой встрече 28:30 – "Мотор" завершает групповой раунд Лиги Чемпионов победой.
Эта победа стала для подопечных Николая Степанца шестой в групповом этапе Лиги. Так же на счету запорожцев одна ничья и два поражения. У Лидера группы – французского "Нанта" - семь побед. А вот разница мячей между командами совсем небольшая - +37 у французов против +34 у украинцев.
Впереди у "Мотора" два матча стадии плей-офф, против французского "Монпелье". Первая игра состоится 4 марта в Харькове, а вторая – неделю спустя на площадке соперника.
"Хольстебро" (Хольстебро, Дания) - "МОТОР"(Запорожье) - 28:30 (17:15)
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. Группа "D". 10 тур.
"Хольстебро":Линд, Ситтруп Бергеруд; Сваварссон (2), Тогерсен, Нильсен, Педерсен (2), Карлссон, Брамминг (7), Хансен (1), Сидельманн(1), Остлунд (5), Биркефельдт (4), Поруп (2), Баллинг (4).
Главный тренер: Патрик Вестерхольм.
"МОТОР": Комок, Киреев; Жуков (0/1), Буйненко(0/1), Малашинскас (4/8), Шевелев (3/4), Денисов,Дорощук (0/1), Козакевич (7/8), Жук (4/5), Бурка (6/9), Целищев, Шельменко (2/4), Пуховский (4/4); Кубатко (н.в.), Сорока (н.в.).
Главный тренер: Николай Степанец.
Семиметровые: 7/6 – 6/5.
Штрафное время: 12 - 10.
Автор – Ирина Гейм
- Просмотров: 71
Похожие новости