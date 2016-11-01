Отметим, что " Мотор " заранее обеспечил себе выход в прей-офф Лиги Чемпионов, так что этот матч фактически ничего не решал. Запорожцы подошли к нему на втором месте в турнирной таблице своей группы. И лишь теоретически, при условии что " Мотор " свой последний матч выиграет, а лидер группы – французский " Нант " проиграет, у запорожцев сохранялся шанс занять первое место в группе, тем самым обеспечив себе более легкого соперника на стадии плей-офф.Даже в теории упускать такую возможность " Мотор " не собирался. Стартовые 10 минут первого тайма прошли при безусловном лидерстве запорожцев. Однако датчане вскоре сумели сравнять счет 6:6, а вскоре и выйти вперед на два мяча. Гости, стараниями Сергея Бурки, Евгения Жука, Артема Козакевича и Сергея Шельменко сумели догнать хозяев – 13:13. Но заключительные пять минут первого тайма полностью были за " Холстебро " - 17:15, датчане ушли на перерыв в статусе лидера.После отдыха в рамку " Мотора " вновь вернулся Геннадий Комок, которого перед этим Николай Степанец сменил на Виктора Киреева, у Гены пошла игра и уже через пять минут запорожцы опять сравняли счет. Этот успех ободрил чемпиона Украины. Постепенно запорожцы стали выходить вперед, и за 10 минут до конца вели 21:24. Датчан такой сценарий не устраивал – " Холстебро " удалось сократить разницу до минимальной 24:25. Оставшиеся несколько минут хозяева крепко сидели " на хвосте " у гостей. Но в решающий момент сказали свое веское слово лидеры " моторостроителей " - два гола заброшенных Борисом Пуховским и Айденасам Малашинскасом поставили финальную точку в этой встрече 28:30 – " Мотор " завершает групповой раунд Лиги Чемпионов победой.Эта победа стала для подопечных Николая Степанца шестой в групповом этапе Лиги. Так же на счету запорожцев одна ничья и два поражения. У Лидера группы – французского " Нанта " - семь побед. А вот разница мячей между командами совсем небольшая - +37 у французов против +34 у украинцев.Впереди у " Мотора " два матча стадии плей-офф, против французского " Монпелье " . Первая игра состоится 4 марта в Харькове, а вторая – неделю спустя на площадке соперника." Хольстебро " (Хольстебро, Дания) - " МОТОР " (Запорожье) - 28:30 (17:15)ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. Группа " D " . 10 тур." Хольстебро " :Линд, Ситтруп Бергеруд; Сваварссон (2), Тогерсен, Нильсен, Педерсен (2), Карлссон, Брамминг (7), Хансен (1), Сидельманн(1), Остлунд (5), Биркефельдт (4), Поруп (2), Баллинг (4).Главный тренер: Патрик Вестерхольм." МОТОР " : Комок, Киреев; Жуков (0/1), Буйненко(0/1), Малашинскас (4/8), Шевелев (3/4), Денисов,Дорощук (0/1), Козакевич (7/8), Жук (4/5), Бурка (6/9), Целищев, Шельменко (2/4), Пуховский (4/4); Кубатко (н.в.), Сорока (н.в.).Главный тренер: Николай Степанец.Семиметровые: 7/6 – 6/5.Штрафное время: 12 - 10.Автор – Ирина Гейм