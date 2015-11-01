На этой неделе Украина будет вспоминает героев, который два года назад держали оборону Дебальцевского плацдарма. В Запорожье к этой скорбной дате приурочили презентацию календаря "З Україною крізь віки".
Как рассказала "Индустриалке" идейный вдохновитель проекта, волонтер Елена Ярошенко, презентация календаря состоится в субботу, 18 февраля, в центре искусств "Арт-Простір" (пр. Соборный, 142, Запорожская областная универсальная научная библиотека).
К слову, именно в этот день два года назад из Дебальцевского котла прорывались запорожские артиллеристы 55-й бригады. Календарь, на страницах которого будут в том числе и двое "богов войны", вышедших из котла, станет символической благодарностью воинам за их бесценный подвиг.
Поэтому, по словам Елены Ярошенко, и начинать свой отсчет календарь будет с февраля 2017 года и по февраль 2018 года.
"Вихід нашого календаря ми приурочуємо до річниці Дебальцевської трагедії. Багато наших героїв загинули... Відлік часу для багатьох бійців та їх сімей зупинився. А ті, хто вижили, ті, хто вийшли з цього пекла, навік вважають цей день своїм другим днем народження. Пам'ятаємо про загиблих!!!" - отметила волонтер.
На страницах календаря авторы попытались воссоздать страницы истории нашей страны, начиная со времен Киевской Руси и до наших дней, - когда она, в течение многих веков боролась за свою независимость и государственность. И сейчас, когда на Востоке Украины идет не объявленная война, запорожцам решили показать лица наших современных героев - ребят, которые ценой своей жизни защищают нашу страну. В этом году вновь февраль стал жарким — по всей линии фронта началось обострение военных действий: Авдеевка, Светлодарская дуга, Широкино, Талаковка и т. д.
Как сообщила волонтер, средства, собранные от продажи уникальных календарей, будут направлены на помощь военнослужащим и протезирование раненого сапера 23-го отдельного мотопехотного батальона "Хортиця" Евгения Редько. Приобрести календарь можно будет во время презентации 18 февраля.
Как рассказала "Индустриалке" идейный вдохновитель проекта, волонтер Елена Ярошенко, презентация календаря состоится в субботу, 18 февраля, в центре искусств "Арт-Простір" (пр. Соборный, 142, Запорожская областная универсальная научная библиотека).
К слову, именно в этот день два года назад из Дебальцевского котла прорывались запорожские артиллеристы 55-й бригады. Календарь, на страницах которого будут в том числе и двое "богов войны", вышедших из котла, станет символической благодарностью воинам за их бесценный подвиг.
Поэтому, по словам Елены Ярошенко, и начинать свой отсчет календарь будет с февраля 2017 года и по февраль 2018 года.
"Вихід нашого календаря ми приурочуємо до річниці Дебальцевської трагедії. Багато наших героїв загинули... Відлік часу для багатьох бійців та їх сімей зупинився. А ті, хто вижили, ті, хто вийшли з цього пекла, навік вважають цей день своїм другим днем народження. Пам'ятаємо про загиблих!!!" - отметила волонтер.
На страницах календаря авторы попытались воссоздать страницы истории нашей страны, начиная со времен Киевской Руси и до наших дней, - когда она, в течение многих веков боролась за свою независимость и государственность. И сейчас, когда на Востоке Украины идет не объявленная война, запорожцам решили показать лица наших современных героев - ребят, которые ценой своей жизни защищают нашу страну. В этом году вновь февраль стал жарким — по всей линии фронта началось обострение военных действий: Авдеевка, Светлодарская дуга, Широкино, Талаковка и т. д.
Как сообщила волонтер, средства, собранные от продажи уникальных календарей, будут направлены на помощь военнослужащим и протезирование раненого сапера 23-го отдельного мотопехотного батальона "Хортиця" Евгения Редько. Приобрести календарь можно будет во время презентации 18 февраля.
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