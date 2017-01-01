Например, путешественница объяснит, как отличить керамику Полтавской области от керамики Запорожской области.- На любых тарелках или блюдах часто изображены разные орнаменты, но не все понимают их значение, - рассказала "Индустриалке" Виктория Терещенко. - Я поделюсь с людьми своими знаниями и расскажу, как отличить керамику, сделанную в разных областях Украины. Покажу всевозможные орнаменты и объясню их смысл. Для наглядности представлю слайд-шоу фото разных изделий на большом экране, а также принесу несколько предметов быта и посуды с собой, чтобы все могли пощупать их и рассмотреть - так информация лучше воспринимается и усваивается.Уверена, что на мероприятии будет интересно всем - даже тем, кто совершенно не интересуется керамикой. А особенно это будет полезно запорожцам, которые любят такую посуду и покупают ее.Встреча состоится 16 февраля в 16.00. Телефон для справок 787-53-51.