В областной научной универсальной библиотеке известная запорожская путешественница Виктория Терещенко проведет встречу, на которой откроет интересные факты об украинской посуде.
Например, путешественница объяснит, как отличить керамику Полтавской области от керамики Запорожской области.
- На любых тарелках или блюдах часто изображены разные орнаменты, но не все понимают их значение, - рассказала "Индустриалке" Виктория Терещенко. - Я поделюсь с людьми своими знаниями и расскажу, как отличить керамику, сделанную в разных областях Украины. Покажу всевозможные орнаменты и объясню их смысл. Для наглядности представлю слайд-шоу фото разных изделий на большом экране, а также принесу несколько предметов быта и посуды с собой, чтобы все могли пощупать их и рассмотреть - так информация лучше воспринимается и усваивается.
Уверена, что на мероприятии будет интересно всем - даже тем, кто совершенно не интересуется керамикой. А особенно это будет полезно запорожцам, которые любят такую посуду и покупают ее.
Встреча состоится 16 февраля в 16.00. Телефон для справок 787-53-51.
Например, путешественница объяснит, как отличить керамику Полтавской области от керамики Запорожской области.
- На любых тарелках или блюдах часто изображены разные орнаменты, но не все понимают их значение, - рассказала "Индустриалке" Виктория Терещенко. - Я поделюсь с людьми своими знаниями и расскажу, как отличить керамику, сделанную в разных областях Украины. Покажу всевозможные орнаменты и объясню их смысл. Для наглядности представлю слайд-шоу фото разных изделий на большом экране, а также принесу несколько предметов быта и посуды с собой, чтобы все могли пощупать их и рассмотреть - так информация лучше воспринимается и усваивается.
Уверена, что на мероприятии будет интересно всем - даже тем, кто совершенно не интересуется керамикой. А особенно это будет полезно запорожцам, которые любят такую посуду и покупают ее.
Встреча состоится 16 февраля в 16.00. Телефон для справок 787-53-51.
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