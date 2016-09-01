В Запорожье таможенники, которые "погорели" на взятке, оказались на скамье подсудимых.
Двоих уже бывших сотрудников Запорожской таможни Государственной фискальной службы Украины задержали на "горячем" - во время получения 21 тыс. грн взятки от запорожца. За такую "благодарность" экс-таможенники "закрывали глаза" на товар при прохождении контроля в аэропорту Запорожья.
Сейчас досудебное расследование завершено, а обвинительный акт направлен в суд.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области, обвиняемым грозит срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества и правом занимать соответствующие должности в течение 3 лет.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье на взятке попался налоговик.
Читайте также: В Запорожье задержали преподавателя одного из вузов.
Двоих уже бывших сотрудников Запорожской таможни Государственной фискальной службы Украины задержали на "горячем" - во время получения 21 тыс. грн взятки от запорожца. За такую "благодарность" экс-таможенники "закрывали глаза" на товар при прохождении контроля в аэропорту Запорожья.
Сейчас досудебное расследование завершено, а обвинительный акт направлен в суд.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области, обвиняемым грозит срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества и правом занимать соответствующие должности в течение 3 лет.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье на взятке попался налоговик.
Читайте также: В Запорожье задержали преподавателя одного из вузов.
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