Яркое трио "Panivalkova", в составе которого выступает уроженка Энергодара Ирина Лузина, во втором полуфинале национального отбора на "Евровидение-2017" с песней "Докучаю", к сожалению, не смогло пробиться в финальную часть отбора.
Члены жюри поставили оригинальной группе общую оценку 6 баллов, а Андрей Данилко даже расщедрился на самый высокий балл — 8. А вот зрителям выступление не очень понравилось, мягко говоря — на "Телепортале" 42% понравилось, 58% - нет. Итог СМС-голосования — 4 балла. Набранные 10 баллов не позволили трио, в котором поют представительницы Энергодара, Желтых Вод и Ривного, пройти дальше.
Композиция "Докучаю", по словам участниц — это шаманская песня, некий заговор на любовь.
Стоит отметить, что после их выступления члены жюри — Константин Меладзе, Джамала и Андрей Данилко на теплые слова не скупились.
- Мені дуже сподобався ваш виступ, я рада, що саме такі гурти з”являються на Україні і приходять на “Євробачення”, - отметила Джамала. - Дуже цікаво дивитись — взуття, плаття, чалмошки, щось трішечки є від мене. Дуже чудовий виступ. Але що стосується пісні — мені не вистачило приспіву, цілосності. Я не знаю, як її можна представити на “Євробаченні”. Було багато “пьяно”, але не вистачило “вау!”.
В свою очередь Андрей Данилко отметил индивидуальность группы, подчеркнув, что, по его мнению, девушки только на начале творческого пути.
- Вы молодцы, что у вас есть свое лицо, я вас никогда не забуду, - отметил Андрей. - Я не знаю, что будет на самом конкурсе, но то, что это сегодня было самое оригинальное выступление — это точно (группа Panivalkova выступала предпоследней, перед Илларией, которая вышла в финал отбора вместе с певцом Рожденом. - ИЗ). Вы на правильном пути. Главное — свое лицо.
Музыкальный продюсер Константин Меладзе оценивает всех участников с точки зрения их перспективы выступления на Евровидении-2017, которое, как известно, состоится в мае в Киеве.
- Это такая умная, лаконичная музыка, дозированная — ни одного лишнего звука, ни одного лишнего инструмента, - отметил о творчестве девушек Константин. - И ничто не отвлекает внимания от вокала. Я понимаю, это музыка на любителя, она требует проникновения в эту идеологию. Но мне кажется, так музыкально должно быть на этом конкурсе. Мне это нравится.
Правда, в итоге музыкальный продюсер отбора поставил девушкам троечку.
Panivalkova – музыкальное женское трио, состоящее из Иры Лузиной, Иры Кульшенко и Даши Пугачевой. Девушки определяют свой стиль как "чувственный минимализм", для создания которого используется много неизвестных широкой публике инструментов. Кроме основных инструментов (барабаны, клавиши, укулеле), они играют на диковинных штуках типа вибраслепа, флекс-а-тона, окарины, казу, гуиро, мелодике, а если песня того требует, то на свистке, ключах и так далее.
Их общая первая репетиция состоялась в начале марта 2013 года. Трио своим появлением произвело настоящий фурор в кругах отечественных меломанов. Самобытные девушки поют на четырех языках.
Почему группу назвали "Panivalkova"?
- Мы решили дать коллективу такое название, потому что "пани" — это девушки во множественном числе, а наша подруга Оля Валькова — человек многих талантов, обладательница тончайшего эстетического вкуса, и, в общем, суперженщина. Позже мы поняли, что "Panivalkova" стала для нас символом женской силы и музыки в целом, она диктует нам песни, выбор инструментов и партий, - объясняют участницы трио.
Члены жюри поставили оригинальной группе общую оценку 6 баллов, а Андрей Данилко даже расщедрился на самый высокий балл — 8. А вот зрителям выступление не очень понравилось, мягко говоря — на "Телепортале" 42% понравилось, 58% - нет. Итог СМС-голосования — 4 балла. Набранные 10 баллов не позволили трио, в котором поют представительницы Энергодара, Желтых Вод и Ривного, пройти дальше.
Композиция "Докучаю", по словам участниц — это шаманская песня, некий заговор на любовь.
Стоит отметить, что после их выступления члены жюри — Константин Меладзе, Джамала и Андрей Данилко на теплые слова не скупились.
- Мені дуже сподобався ваш виступ, я рада, що саме такі гурти з”являються на Україні і приходять на “Євробачення”, - отметила Джамала. - Дуже цікаво дивитись — взуття, плаття, чалмошки, щось трішечки є від мене. Дуже чудовий виступ. Але що стосується пісні — мені не вистачило приспіву, цілосності. Я не знаю, як її можна представити на “Євробаченні”. Було багато “пьяно”, але не вистачило “вау!”.
В свою очередь Андрей Данилко отметил индивидуальность группы, подчеркнув, что, по его мнению, девушки только на начале творческого пути.
- Вы молодцы, что у вас есть свое лицо, я вас никогда не забуду, - отметил Андрей. - Я не знаю, что будет на самом конкурсе, но то, что это сегодня было самое оригинальное выступление — это точно (группа Panivalkova выступала предпоследней, перед Илларией, которая вышла в финал отбора вместе с певцом Рожденом. - ИЗ). Вы на правильном пути. Главное — свое лицо.
Музыкальный продюсер Константин Меладзе оценивает всех участников с точки зрения их перспективы выступления на Евровидении-2017, которое, как известно, состоится в мае в Киеве.
- Это такая умная, лаконичная музыка, дозированная — ни одного лишнего звука, ни одного лишнего инструмента, - отметил о творчестве девушек Константин. - И ничто не отвлекает внимания от вокала. Я понимаю, это музыка на любителя, она требует проникновения в эту идеологию. Но мне кажется, так музыкально должно быть на этом конкурсе. Мне это нравится.
Правда, в итоге музыкальный продюсер отбора поставил девушкам троечку.
Panivalkova – музыкальное женское трио, состоящее из Иры Лузиной, Иры Кульшенко и Даши Пугачевой. Девушки определяют свой стиль как "чувственный минимализм", для создания которого используется много неизвестных широкой публике инструментов. Кроме основных инструментов (барабаны, клавиши, укулеле), они играют на диковинных штуках типа вибраслепа, флекс-а-тона, окарины, казу, гуиро, мелодике, а если песня того требует, то на свистке, ключах и так далее.
Их общая первая репетиция состоялась в начале марта 2013 года. Трио своим появлением произвело настоящий фурор в кругах отечественных меломанов. Самобытные девушки поют на четырех языках.
Почему группу назвали "Panivalkova"?
- Мы решили дать коллективу такое название, потому что "пани" — это девушки во множественном числе, а наша подруга Оля Валькова — человек многих талантов, обладательница тончайшего эстетического вкуса, и, в общем, суперженщина. Позже мы поняли, что "Panivalkova" стала для нас символом женской силы и музыки в целом, она диктует нам песни, выбор инструментов и партий, - объясняют участницы трио.
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