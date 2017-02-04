Члены жюри поставили оригинальной группе общую оценку 6 баллов, а Андрей Данилко даже расщедрился на самый высокий балл — 8. А вот зрителям выступление не очень понравилось, мягко говоря — на " Телепортале " 42% понравилось, 58% - нет. Итог СМС-голосования — 4 балла. Набранные 10 баллов не позволили трио, в котором поют представительницы Энергодара, Желтых Вод и Ривного, пройти дальше.Композиция "Докучаю", по словам участниц — это шаманская песня, некий заговор на любовь.Стоит отметить, что после их выступления члены жюри — Константин Меладзе, Джамала и Андрей Данилко на теплые слова не скупились.- Мені дуже сподобався ваш виступ, я рада, що саме такі гурти з”являються на Україні і приходять на “Євробачення”, - отметила Джамала. - Дуже цікаво дивитись — взуття, плаття, чалмошки, щось трішечки є від мене. Дуже чудовий виступ. Але що стосується пісні — мені не вистачило приспіву, цілосності. Я не знаю, як її можна представити на “Євробаченні”. Було багато “пьяно”, але не вистачило “вау!”.В свою очередь Андрей Данилко отметил индивидуальность группы, подчеркнув, что, по его мнению, девушки только на начале творческого пути.- Вы молодцы, что у вас есть свое лицо, я вас никогда не забуду, - отметил Андрей. - Я не знаю, что будет на самом конкурсе, но то, что это сегодня было самое оригинальное выступление — это точно (группа Panivalkova выступала предпоследней, перед Илларией, которая вышла в финал отбора вместе с певцом Рожденом. - ИЗ). Вы на правильном пути. Главное — свое лицо.Музыкальный продюсер Константин Меладзе оценивает всех участников с точки зрения их перспективы выступления на Евровидении-2017, которое, как известно, состоится в мае в Киеве.- Это такая умная, лаконичная музыка, дозированная — ни одного лишнего звука, ни одного лишнего инструмента, - отметил о творчестве девушек Константин. - И ничто не отвлекает внимания от вокала. Я понимаю, это музыка на любителя, она требует проникновения в эту идеологию. Но мне кажется, так музыкально должно быть на этом конкурсе. Мне это нравится.Правда, в итоге музыкальный продюсер отбора поставил девушкам троечку.Panivalkova – музыкальное женское трио, состоящее из Иры Лузиной, Иры Кульшенко и Даши Пугачевой. Девушки определяют свой стиль как " чувственный минимализм " , для создания которого используется много неизвестных широкой публике инструментов. Кроме основных инструментов (барабаны, клавиши, укулеле), они играют на диковинных штуках типа вибраслепа, флекс-а-тона, окарины, казу, гуиро, мелодике, а если песня того требует, то на свистке, ключах и так далее.Их общая первая репетиция состоялась в начале марта 2013 года. Трио своим появлением произвело настоящий фурор в кругах отечественных меломанов. Самобытные девушки поют на четырех языках.- Мы решили дать коллективу такое название, потому что " пани " — это девушки во множественном числе, а наша подруга Оля Валькова — человек многих талантов, обладательница тончайшего эстетического вкуса, и, в общем, суперженщина. Позже мы поняли, что " Panivalkova " стала для нас символом женской силы и музыки в целом, она диктует нам песни, выбор инструментов и партий, - объясняют участницы трио.