Несмотря на то, что в прошлом году количество некласифицированных чрезвычайных происшествий — ДТП, пожаров, утоплений - в Запорожской области увеличилось в сравнении с 2015 годом на 17%, количество погибших на них уменьшилось на 77%.
Как отметил в своем докладе на сборах руководящего состава гражданской защиты региона директор департамента гражданской защиты населения Запорожской ОГА Владимир Шлея, на пожарах погибли на 9 человек меньше, на воде — на 2 человека, а в результате дорожно-транспортных происшествий аж на 76.
Что касается количества утонувших, то в печальном рейтинге лидирует река Днепр, забравшая жизни 31 человека, на Азовском море утонуло 25 человек, на более мелких водоемах - 20.
Спасли на воде, как проинформировал Владимир Владимирович, 461 человека, в том числе 73 ребенка.
Как сообщала "Индустриалка", на сборах руководящего состава гражданской защиты области, которые провел заместитель председателя облгосадминистрации (стажировка) Владимир Тоцкий, их участники подводили итоги работы органов управления по вопросам гражданской защиты в 2016 году и определяли основные задачи на 2017 год.
Как отметил в своем докладе на сборах руководящего состава гражданской защиты региона директор департамента гражданской защиты населения Запорожской ОГА Владимир Шлея, на пожарах погибли на 9 человек меньше, на воде — на 2 человека, а в результате дорожно-транспортных происшествий аж на 76.
Что касается количества утонувших, то в печальном рейтинге лидирует река Днепр, забравшая жизни 31 человека, на Азовском море утонуло 25 человек, на более мелких водоемах - 20.
Спасли на воде, как проинформировал Владимир Владимирович, 461 человека, в том числе 73 ребенка.
Как сообщала "Индустриалка", на сборах руководящего состава гражданской защиты области, которые провел заместитель председателя облгосадминистрации (стажировка) Владимир Тоцкий, их участники подводили итоги работы органов управления по вопросам гражданской защиты в 2016 году и определяли основные задачи на 2017 год.
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