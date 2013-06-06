Подростки посетили боулинг-клуб. По мнению специалистов, благодаря именно такому здоровому примеру совместного проведения времени детей и взрослых у подростков формируется доверие и желание что-то менять в своей жизни. " Центр посещений для детей и молодежи, находящихся в конфликте с законом " становится для таких ребят тем местом, где они могут научиться чему-то новому и открыть новые стороны своей жизни.Напомним, почти 2 года в нашем городе на базе городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи работает Центр посещений для несовершеннолетних и молодежи, совершивших правонарушения. Специалисты по социальной работе проводят лекционно-тренинговые занятия, направленные на ресоциализацию несовершеннолетних, индивидуально-профилактическую работу, с целью предупреждения повторных правонарушений у подростков.Следует отметить, что участники проекта, успешно прошедшие тренинговую программу, впоследствии привлекаются уже в качестве волонтеров и помощников тренеров для занятий с такими же подростками, впервые совершившими правонарушение и проходящими ресоциализацию в Центре посещений на базе городского центра социальных служб, сообщает сайт мэрии.