38-летняя жительница Бердянского района стала жертвой известной мошеннической схемы "Вы выиграли автомобиль".
На мобильный телефон женщины пришло смс-сообщение с неизвестного номера. В тексте сообщалось, что она стала счастливой обладательницей новенького авто. Только, чтобы забрать машину, ей необходимо было оплатить 1% от стоимости авто. "Победительница" перечислила на счет неизвестных 3,5 тыс. грн, но свой приз так и не получила. Когда женщина поняла, что стала жертвой мошенников, обратилась за помощью в полицию, сообщил в соцсети представитель Бердянского отдела полиции Игорь Горецкий.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье мошенники сдавали в аренду чужое элитное жилье.
Читайте также: Жительнице Запорожской области дорого обошелся сладкий развод.
На мобильный телефон женщины пришло смс-сообщение с неизвестного номера. В тексте сообщалось, что она стала счастливой обладательницей новенького авто. Только, чтобы забрать машину, ей необходимо было оплатить 1% от стоимости авто. "Победительница" перечислила на счет неизвестных 3,5 тыс. грн, но свой приз так и не получила. Когда женщина поняла, что стала жертвой мошенников, обратилась за помощью в полицию, сообщил в соцсети представитель Бердянского отдела полиции Игорь Горецкий.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье мошенники сдавали в аренду чужое элитное жилье.
Читайте также: Жительнице Запорожской области дорого обошелся сладкий развод.
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