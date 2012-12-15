В селе Лежино Запорожского района произошло несчастье с двухлетним мальчиком - ребенок наелся самой сильной щелочи - каустической соды.
Как сообщил глава независимого профсоюза сотрудников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, малыша доставили в областную детскую больницу. У двухлетнего мальчика медики диагностировали химический ожог ротовой полости и губ.
Как писала "Индустриалка", на запорожском курорте мужчина чуть не замерз на остановке.
Читайте также: В Запорожье девушка заявила об изнасиловании.
Как сообщил глава независимого профсоюза сотрудников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, малыша доставили в областную детскую больницу. У двухлетнего мальчика медики диагностировали химический ожог ротовой полости и губ.
Как писала "Индустриалка", на запорожском курорте мужчина чуть не замерз на остановке.
Читайте также: В Запорожье девушка заявила об изнасиловании.
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