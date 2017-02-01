В ДТП в Новоалександровке, где "Ланос" врезался в блокпост, пострадал 63-летний мужчина.
Как писала "Индустриалка", авария произошла вчера вечером. По информации главы независимого профсоюза сотрудников "скорой помощи" Анатолия Сидоренко, с места аварии карета "скорой помощи" увезла одного человека. Медики диагностировали у пострадавшего переломы, рану нижней губы, а также состояние алкогольного опьянения.
Читайте также: В Запорожье маршрутка попала в серьезную аварию.
Как писала "Индустриалка", авария произошла вчера вечером. По информации главы независимого профсоюза сотрудников "скорой помощи" Анатолия Сидоренко, с места аварии карета "скорой помощи" увезла одного человека. Медики диагностировали у пострадавшего переломы, рану нижней губы, а также состояние алкогольного опьянения.
Читайте также: В Запорожье маршрутка попала в серьезную аварию.
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