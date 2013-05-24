В Запорожье за помощью медиков обратилась 14-летняя девушка. Она сообщила, что ее изнасиловали.
Как сообщил глава независимого профсоюза сотрудников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, пострадавшая утверждает, что над ней надругались в Хортицком районе. Подробности происшедшего установит следствие.
Как писала "Индустриалка", житель Запорожской области изнасиловал своего маленького сына.
Читайте также: В Запорожье пропадают дети.
Как сообщил глава независимого профсоюза сотрудников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, пострадавшая утверждает, что над ней надругались в Хортицком районе. Подробности происшедшего установит следствие.
Как писала "Индустриалка", житель Запорожской области изнасиловал своего маленького сына.
Читайте также: В Запорожье пропадают дети.
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