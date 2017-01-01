В запорожском дошкольном учебном заведении (ясли-сад) №293 зафиксирована вспышка ротавирусной инфекции, которую также называют кишечным гриппом.
В садике заболели сразу восемь детей: шесть в ясельной группе и двое в старших группах. У шести малышей была подтверждена ротавирусная инфекция. Во время обследования здоровых детей были выявлены трое носителей инфекции.
По предварительной информации, инфекция была занесена в ясельную группу. Сейчас группа закрыта на карантин, проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия, сообщает сайт облСЭС.
Как писала "Индустриалка", в Запорожском районе ребенок съел химическое вещество.
Читайте также: В Запорожье грипп не отступает.
В садике заболели сразу восемь детей: шесть в ясельной группе и двое в старших группах. У шести малышей была подтверждена ротавирусная инфекция. Во время обследования здоровых детей были выявлены трое носителей инфекции.
По предварительной информации, инфекция была занесена в ясельную группу. Сейчас группа закрыта на карантин, проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия, сообщает сайт облСЭС.
Как писала "Индустриалка", в Запорожском районе ребенок съел химическое вещество.
Читайте также: В Запорожье грипп не отступает.
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