Дебютной игра стала и для игрока передней линии атаки Дмитрия Липовцев. Конечно, за ограниченное время он еще не успел найти полного взаимопонимания с новыми партнерами, поэтому в стартовой четверти лучшими в составе хозяев были Павел Буренко и Макс Конате, которые принесли в командную копилку соответственно 7 и 6 очков.Максимального отрыва (10 пунктов) запорожцы достигли на последней минуте четверти, когда цели достигли два броска Юрия Кондракова со штрафной отметки. Впрочем, американский легионер столичного клуба Генри Дугат успел сократить отставание и с 8 очками стал самым результативным игроком первой десятиминутки.Во второй четверти хозяева продолжали наращивать свое преимущество, которое на 16-й минуте встречи достигло 15 пунктов. Правда, к большому перерыву гостям вновь удалось сократить отставание, на этот раз - до 11 пунктов (39:50). Впрочем, настораживал не этот факт, а то, что запорожцы уступали в борьбе за отскоки мяча (13/18), хотя после первой четверти имели положительный показатель в этом игровом аспекте (11/7).Кроме того, четыре фола собрал в свой пассив Денис Носков, и потеря в будущем этого исполнителя осложняла задачу команде Валерия Плеханова.Провальной для хозяев оказалась третья четверть, в начале которой Далента Стивенс и его соотечественник Генри Дугат нивелировали преимущество " ЗАПОРОЖЬЕ-ZOG " до 5 пунктов (50:45). На 29-й минуте встречи отставание " Будивельника " сократилось до 2 пунктов (59:61), и только попадание Антона Буца незадолго до перерыва сохранило надежду запорожских поклонников баскетбола на благоприятный для их любимцев эндшпиль матча.Очередная четверть началась " трюльником " в исполнении Юрия Кондракова. Наконец, вспомнил о своем титуле самого меткого игрока чемпионата Макс Конате. Но и киевляне не сбавляли обороты.Прежде всего, Михаил Анисимов и Генри Дугат, нейтрализация которых оказалась для хозяев сверхсложной делом. На 38-й минуте бросок Руслана Отверченко из-за дуги установил равновесие на табло. После этого зрители стали свидетелями четырех (!) безрезультатных атак в исполнении как хозяев, так и гостей.Игра могла бы плавно перейти в овертайм, но этому помешали два точных штрафных в исполнении Генри Дугата за три секунды до конца матча, который принес победу " Будивельнику " и стал самым эффективным игроком матча.- Обидно. Хотелось, конечно, немного не так начинать. Но будем считать, что первый блин комом. Хотя таковым я его не считаю, потому что отдельные элементы организованной защиты мы показали уже сейчас, над которой мы работали всю неделю.Чего не хватило? Все очень просто, если посмотреть на статистику первые две четверти пока мы были более-менее свежими, мы забивали 24 и 26 очков, а третья и четвертая – 13 и 12 соответственно. Все дело в физических кондициях, функциональная подготовка пока не на нужном уровне. Но мы над этим будем работать. У нас после "Волыни" будет полная неделя, так как четыре основных команды будут играть Кубок, мы будем заниматься в двухразовом режиме.Я думаю, что компонент физической подготовки мы нагоним. Я думаю, что в принципе мы на правильном пути.БК " ЗАПОРОЖЬЕ-ZOG " - " БУДИВЕЛЬНИК " (Киев). 75:77 (24:16, 26:23, 13:20, 12:18). Запорожье. 10 февраля. Дворец спорта ОАО " ЗАС " .Судьи: М. Амбросов, С. Чебышев, С. Тисленко.БК " ЗАПОРОЖЬЕ-ZOG " : Рыбалко (5), Буренко (14), Конате (17 + 10 подборов), Носков (3), Липовцев (10); Кондраков (13), Змитрович, Буц (6), Лукьянов (4), Овдеенко (3)." БУДИВЕЛЬНИК " : Дугат (26 + 7 передач), Дроздов (2), Луценко, Анисимов (18 + 12 подборов), Стивенс (13 + 11 подборов) Отверченко (3), Горбенко, Завадский (4), Крутоус (8), Зотов (3), Винтоняк.Броски с игры: 2 очковые - 18/37 - 21/35; 3-очковые - 8/29 - 6/20. Штрафные броски: 15/18 - 17/27. Подбор мяча: 23/8 - 31/9.Источник: пресс-служба БК " ЗАПОРОЖЬЕ-ZOG "