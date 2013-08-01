Накануне принципиального матча с "Черкасскими Мавпами" состав запорожской команды усилил Виталий Мальчевский, который до недавнего времени защищал цвета "Кривбасса".
В нынешнем сезоне Виталий приносил "Кривбассу" 9,3 очка и собирал 3,9 подбора. Его личный задел в двух матчах с БК "ЗАПОРОЖЬЕ-ZOG" составляет 20 очков. Лучшие качества этого игрока - хорошо поставленный бросок, преимущество в росте в борьбе за отскоки, неуступчивость на площадке.
Виталий Мальчевский родился 5 сентября 1987 года в Кривом Роге. Амплуа - форвард. Рост - 201 см. С 2005 года выступал за криворожские команды КГПУ, "Кривбассбаскет". Чемпион УБЛ (в 2009 г..). В сезоне 2014/2015 годов провел 3 матча за столичный "Будивельник", 33 - за "Днепр", в составе которого стал вице-чемпионом Украины.
Есть в послужном списке Мальчевского выступления в составе южненского "Химика" (2012 г..), А в прошлом сезоне он вместе с ним выиграл чемпионские медали и Кубок Украины, набирая в среднем 7 очков за игру и совершая около 4 подборов.
Источник: пресс-служба БК "ЗАПОРОЖЬЕ-ZOG"
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