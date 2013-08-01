В нынешнем сезоне Виталий приносил " Кривбассу " 9,3 очка и собирал 3,9 подбора. Его личный задел в двух матчах с БК " ЗАПОРОЖЬЕ-ZOG " составляет 20 очков. Лучшие качества этого игрока - хорошо поставленный бросок, преимущество в росте в борьбе за отскоки, неуступчивость на площадке.Виталий Мальчевский родился 5 сентября 1987 года в Кривом Роге. Амплуа - форвард. Рост - 201 см. С 2005 года выступал за криворожские команды КГПУ, " Кривбассбаскет " . Чемпион УБЛ (в 2009 г..). В сезоне 2014/2015 годов провел 3 матча за столичный " Будивельник " , 33 - за " Днепр " , в составе которого стал вице-чемпионом Украины.Есть в послужном списке Мальчевского выступления в составе южненского " Химика " (2012 г..), А в прошлом сезоне он вместе с ним выиграл чемпионские медали и Кубок Украины, набирая в среднем 7 очков за игру и совершая около 4 подборов.Источник: пресс-служба БК " ЗАПОРОЖЬЕ-ZOG "