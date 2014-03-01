Почти месяц ученики лицея №105 работают над созданием мультика, который примет участие в ежегодном фестивале "Кинотриумф.ZP - 2017".
Над созданием мультика работают восемь человек: два куратора, а остальные школьники.
- Мы решили принять участие в "Кинотриумфе", - поделилась с "Индустриалкой" одна из участниц съемочной группы Анастасия Лысенко. - Думая над идеей, мы решили быть не такими как все и снять мультфильм. Это история о любви одинокого осьминога, который влюбляется в шахмату.
Ребята создают мультик, в первую очередь, для собственного развития, веселого времяпровождения и нового опыта. Школьники ежедневно работают над съемками по несколько часов.
- Мы снимаем на телефон покадрово, - уточнила Настя. - Освещение у нас выполнено из обычных настольных ламп. Весь фон сделан из бумаги, картона, дисков и пластилина. Кроме мультика у нас также запланирована вставка с людьми. Мультфильм будет длиться 2-3 минуты, а в целом весь ролик - 4-5 минут.
Премьера мультфильма запланирована на 28 февраля в киноконцертном зале имени имени Довженко.
Как писала "Индустриалка", запорожцев проведут за границы страха.
Читайте также: Запорожцам показывают нетрадиционную эротику.
Над созданием мультика работают восемь человек: два куратора, а остальные школьники.
- Мы решили принять участие в "Кинотриумфе", - поделилась с "Индустриалкой" одна из участниц съемочной группы Анастасия Лысенко. - Думая над идеей, мы решили быть не такими как все и снять мультфильм. Это история о любви одинокого осьминога, который влюбляется в шахмату.
Ребята создают мультик, в первую очередь, для собственного развития, веселого времяпровождения и нового опыта. Школьники ежедневно работают над съемками по несколько часов.
- Мы снимаем на телефон покадрово, - уточнила Настя. - Освещение у нас выполнено из обычных настольных ламп. Весь фон сделан из бумаги, картона, дисков и пластилина. Кроме мультика у нас также запланирована вставка с людьми. Мультфильм будет длиться 2-3 минуты, а в целом весь ролик - 4-5 минут.
Премьера мультфильма запланирована на 28 февраля в киноконцертном зале имени имени Довженко.
Как писала "Индустриалка", запорожцев проведут за границы страха.
Читайте также: Запорожцам показывают нетрадиционную эротику.
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