Только за одну ночь в Запорожье дважды срабатывала сигнализация "Укртелекома". В обоих случаях воришки были задержаны.
Двоих кабельщиков сотрудники патрульной полиции задержали в Шевченковском районе. Воров выдала грязная одежда и мешок с украденным. Нарушители признались в совершении преступления и показали место, где вырезали кабель. Еще одного вора копы задержали в Заводском районе. Там мужчина вырезал около 55 метров кабеля, но сбежать не успел.
Всех задержанных передали следователям, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье задержали две фуры с металлоломом.
Читайте также: В Запорожье мужчина украл лыжи и канистры.
Двоих кабельщиков сотрудники патрульной полиции задержали в Шевченковском районе. Воров выдала грязная одежда и мешок с украденным. Нарушители признались в совершении преступления и показали место, где вырезали кабель. Еще одного вора копы задержали в Заводском районе. Там мужчина вырезал около 55 метров кабеля, но сбежать не успел.
Всех задержанных передали следователям, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье задержали две фуры с металлоломом.
Читайте также: В Запорожье мужчина украл лыжи и канистры.
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