Школьница из Запорожья продолжает борьбу за звание лучшего кулинара страны.
13-летняя Марина Литвиненко продолжает удивлять своим кулинарным талантом на шоу "Мастер Шеф Дети — 2". Несмотря на то, что команда, в которой была наша землячка, несколько раз проигрывал в конкурсах, девочка белый фартук не снимала. Марина во всех конкурсах проявляла свою активность. Уже в третьем, выездном конкурсе, команда запорожской школьница одержала победу и Марина надеялась, что станет капитаном, но ее не назначили.
В четвертом конкурсе, эстафете, школьница из Запорожья отлично справилась со своим заданием. Ее работу отметили практически все участники команды. Победу в последнем конкурсе также одержала команда, в которой была запорожанка. Марина с радостью выкрикнула: "Неделя прошла без черного фартука!"
Как писала "Индустриалка", на кастинге шоу юной запорожанке пришлось защищаться от Эктора Хименес-Браво.
На официальном сайте шоу говорится, что Марина хотела прийти еще на кастинг первого сезона шоу "Мастер Шеф Дети", но решила сперва как следует подготовиться.
Родители хотели отдать Марину на танцы, но девочка настояла на секции по карате. В итоге в свои 13 лет она уже стала чемпионкой Украины. Единственное, что интересует Марину больше, чем карате, – это кулинария. Целый год Марина самостоятельно изучала сложные рецепты, и в итоге достигла уровня, который помог ей пройти отбор во второй сезон проекта. Не привыкшая проигрывать в карате-поединках, девочка и в кулинарных конкурсах планирует добывать победы одну за другой.
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Фото: stb.ua
13-летняя Марина Литвиненко продолжает удивлять своим кулинарным талантом на шоу "Мастер Шеф Дети — 2". Несмотря на то, что команда, в которой была наша землячка, несколько раз проигрывал в конкурсах, девочка белый фартук не снимала. Марина во всех конкурсах проявляла свою активность. Уже в третьем, выездном конкурсе, команда запорожской школьница одержала победу и Марина надеялась, что станет капитаном, но ее не назначили.
В четвертом конкурсе, эстафете, школьница из Запорожья отлично справилась со своим заданием. Ее работу отметили практически все участники команды. Победу в последнем конкурсе также одержала команда, в которой была запорожанка. Марина с радостью выкрикнула: "Неделя прошла без черного фартука!"
Как писала "Индустриалка", на кастинге шоу юной запорожанке пришлось защищаться от Эктора Хименес-Браво.
На официальном сайте шоу говорится, что Марина хотела прийти еще на кастинг первого сезона шоу "Мастер Шеф Дети", но решила сперва как следует подготовиться.
Родители хотели отдать Марину на танцы, но девочка настояла на секции по карате. В итоге в свои 13 лет она уже стала чемпионкой Украины. Единственное, что интересует Марину больше, чем карате, – это кулинария. Целый год Марина самостоятельно изучала сложные рецепты, и в итоге достигла уровня, который помог ей пройти отбор во второй сезон проекта. Не привыкшая проигрывать в карате-поединках, девочка и в кулинарных конкурсах планирует добывать победы одну за другой.
Читайте также: Запорожцы в магазине получат подарки от своих любимых.
Фото: stb.ua
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