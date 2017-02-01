Авария произошла сегодня утром на проспекте Соборном, в районе площади Университетской.
Дорогу не поделили автомобиль с вышкой и маршрутное такси. Фото аварии разместил пользователь социальной сети.
На месте ДТП работали сотрудники патрульной полиции, а также бригада "скорой помощи". Подробности аварии, а также информация о пострадавших уточняются.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье маршрутка насмерть сбила женщину.
Читайте также: Под Запорожьем машина врезалась в блокпост.
Фото: пользователь соцсети Деник Маслов
Видео: Алексей Миронов
Дорогу не поделили автомобиль с вышкой и маршрутное такси. Фото аварии разместил пользователь социальной сети.
На месте ДТП работали сотрудники патрульной полиции, а также бригада "скорой помощи". Подробности аварии, а также информация о пострадавших уточняются.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье маршрутка насмерть сбила женщину.
Читайте также: Под Запорожьем машина врезалась в блокпост.
Фото: пользователь соцсети Деник Маслов
Видео: Алексей Миронов
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