Жители Бердянска, заметив мужчину, который долгое время при сильном морозе сидел на остановке общественного транспорта, вызвали полицию. Местные жители переживали, что мужчина пьян и может замерзнуть до смерти.
По указанному адресу выехали сотрудники группы реагирования патрульной полиции. Как выяснилось, с мужчиной было все в порядке, в помощи врачей он не нуждался, сообщил в соцсети представитель Бердянского отдела полиции Игорь Горецкий.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области двое военных пострадали от взорвавшегося обогревателя.
Читайте также: В Запорожской области спасателей вызывали в кафе.
По указанному адресу выехали сотрудники группы реагирования патрульной полиции. Как выяснилось, с мужчиной было все в порядке, в помощи врачей он не нуждался, сообщил в соцсети представитель Бердянского отдела полиции Игорь Горецкий.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области двое военных пострадали от взорвавшегося обогревателя.
Читайте также: В Запорожской области спасателей вызывали в кафе.
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