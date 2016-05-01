Во вторник, 14 февраля, в благотворительном магазине "Дари Добро" пройдет праздник, посвященный Дню святого Валентина.
Изюминкой праздника станут подарки, подготовленные запорожцами их вторым половинкам. Каждый житель нашего города может подготовить сюрприз своему любимому человеку и отнести его в магазин "Дари Добро", а 14 февраля в магазине купидон вручит эти романтические подарочки.
Во время праздника в магазине также запланирована продажа валентинок, сделанных детьми из интерната, и тематическая фотозона.
Как сообщила "Индустриалке" менеджер магазина Анастасия Лиходед, на сегодня сюрпризы подготовлены пока троим людям - это валентинки, сделанные руками ребят из детского дома. Запорожцы, которые еще не успели придумать, как оригинально поздравить своих любимых, еще сегодня и завтра могут сделать это через благотворительный магазин.
- Праздник мы проводим, чтобы хоть немного порадовать запорожцев в это нелегкое время, - поделилась Анастасия Лиходед. - Мы хотим подарить им хорошее настроение. В тоже время мы планируем собрать деньги с продажи валентинок на покупку необходимого развивающего инвентаря для интерната №1.
Праздник пройдет 14 февраля с 15:00 до 19.00 по адресу: г. Запорожье, пр. Соборный, 175.
Как писала "Индустриалка", запорожцев приглашают на кулинарные мастер-классы.
Читайте также: Как провести 14 февраля, если у вас нет пары.
Изюминкой праздника станут подарки, подготовленные запорожцами их вторым половинкам. Каждый житель нашего города может подготовить сюрприз своему любимому человеку и отнести его в магазин "Дари Добро", а 14 февраля в магазине купидон вручит эти романтические подарочки.
Во время праздника в магазине также запланирована продажа валентинок, сделанных детьми из интерната, и тематическая фотозона.
Как сообщила "Индустриалке" менеджер магазина Анастасия Лиходед, на сегодня сюрпризы подготовлены пока троим людям - это валентинки, сделанные руками ребят из детского дома. Запорожцы, которые еще не успели придумать, как оригинально поздравить своих любимых, еще сегодня и завтра могут сделать это через благотворительный магазин.
- Праздник мы проводим, чтобы хоть немного порадовать запорожцев в это нелегкое время, - поделилась Анастасия Лиходед. - Мы хотим подарить им хорошее настроение. В тоже время мы планируем собрать деньги с продажи валентинок на покупку необходимого развивающего инвентаря для интерната №1.
Праздник пройдет 14 февраля с 15:00 до 19.00 по адресу: г. Запорожье, пр. Соборный, 175.
Как писала "Индустриалка", запорожцев приглашают на кулинарные мастер-классы.
Читайте также: Как провести 14 февраля, если у вас нет пары.
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