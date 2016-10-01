В Запорожье ограбили гараж.
Грабитель залез в чужой гараж через крышу, но его заметил житель дома, расположенного по соседству и вызвал полицию.
Мужчина смог подробно описать патрульным, во что был одет воришка, к тому же на снегу остались следы от обуви вора.
Во время отработки территории копы задержали подозреваемого. Задержанный признался в совершении грабежа и рассказал, как он туда проник. Он сообщил инспекторам, что украл пять металлических канистр и лыжи. Вот только три канистры он уже сдал в пункт приема металлолома, за что получил 100 грн.
Задержанного передали следователям, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье задержали две фуры с металлоломом.
Читайте также: В Запорожье пропадают дети.
Грабитель залез в чужой гараж через крышу, но его заметил житель дома, расположенного по соседству и вызвал полицию.
Мужчина смог подробно описать патрульным, во что был одет воришка, к тому же на снегу остались следы от обуви вора.
Во время отработки территории копы задержали подозреваемого. Задержанный признался в совершении грабежа и рассказал, как он туда проник. Он сообщил инспекторам, что украл пять металлических канистр и лыжи. Вот только три канистры он уже сдал в пункт приема металлолома, за что получил 100 грн.
Задержанного передали следователям, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье задержали две фуры с металлоломом.
Читайте также: В Запорожье пропадают дети.
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