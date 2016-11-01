Запорожцы продолжают болеть гриппом и ОРВИ. Только за неделю заболело 3912 человек, большая часть из которых, 60,4%, - дети.
По информации медиков, сейчас эпидпорог в Запорожье не превышен, хотя на 15,6% увеличилась заболеваемость среди учащихся школ.
Всего в этом сезоне гриппом уже переболели 2169 запорожцев. В Запорожье прививки от гриппа сделали 6246 человек, сообщает сайт облСЭС.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области грипп возвращается в школы — 4 уже закрыты.
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По информации медиков, сейчас эпидпорог в Запорожье не превышен, хотя на 15,6% увеличилась заболеваемость среди учащихся школ.
Всего в этом сезоне гриппом уже переболели 2169 запорожцев. В Запорожье прививки от гриппа сделали 6246 человек, сообщает сайт облСЭС.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области грипп возвращается в школы — 4 уже закрыты.
Читайте также: Запорожцам раскрыли секрет похудения без жестких диет.
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