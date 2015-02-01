Мастер-класс, который пройдет в субботу, 18 февраля, в 14:00 в ТЦ "Метро" станет подлинной школой пекарского искусства, как для опытных, так и для молодых кулинаров. В ходе его они узнают, чем блины отличаются от блинчиков, какую муку следует использовать, как заводить тесто и готовить сковороду, как наливать тесто на сковороду, так, чтобы блин получился тонким, ажурным и золотистым, как весеннее солнце.В воскресенье, 19 февраля, в 14:00 в в торгово-развлекательном комплексе "Сити-Молл" пройдет мастер-класс по приготовлению специального обрядового блюда Православной Церкви – кутьи. В Великом посту придается особое значение поминовению усопших. 2,3,4 субботы поста родительские субботы. В этот день после литургии служатся общие панихиды. При совершении панихиды и литии в храм приносят коливо, или по-другому кутья. Кутья, коливо, сочиво — это вареные злаки, смешанные с медом.Блюда эти имеют символическое значение. Зерно-образ сокрытой жизни. Чтобы возродиться к новой жизни, оно должно сначала истлеть в земле, а потом дать плод. Усопший как и зерно, предается земле, чтобы возродиться к вечной жизни в Царствии Небесном. Мед — образ духовной сладости Царствия небесного, которое ждет благочестивого христианина после перехода из жизни временной в жизнь вечную.Кроме того все желающие познакомятся с секретами постного чайного стола, узнают новые рецепты постной выпечки.В мастер-классах примет участие митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, который также поделится своим кулинарным опытом. После состоится угощение, сообщает пресс-служба Запорожской епархии Украинской Православной Церкви.