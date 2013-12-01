В Новоалександровке "Ланос" врезался в блокпост.
Как сообщили "Индустриалке" очевидцы, авария произошла вчера вечером. Легковушка ехала из Запорожья. Передняя часть машины полностью разбита. На месте ДТП работали сотрудники правоохранительных органов.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области после аварии мужчину зажало в авто.
Читайте также: В Запорожье маршрутка насмерть сбила женщину.
Как сообщили "Индустриалке" очевидцы, авария произошла вчера вечером. Легковушка ехала из Запорожья. Передняя часть машины полностью разбита. На месте ДТП работали сотрудники правоохранительных органов.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области после аварии мужчину зажало в авто.
Читайте также: В Запорожье маршрутка насмерть сбила женщину.
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