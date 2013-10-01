Впрочем, сам гуру музыкального мира, крестный отец многих звезд, бог шоу-бизнеса (такими и другими приятными эпитетами награждали Владимира Евгеньевича на концерте его воспитанники) выступал в одном номере – играл на контрабасе и гитаре. Остальное время пели и играли его ученики – звездочки и звезды разных поколений (в том числе и будущие), съехавшиеся на день рождения учителя из разных городов.Звучали рок, хип-хоп, поп, джаз, шансон, были кавер-версии и авторские песни – выступили более двадцати воспитанников артемьевской студии " Юность " , которая, к слову, в этом году отмечает 40-летие. Практически все – с более чем хорошими голосами. Но вот широкая популярность приходит почему-то не ко всем.Судьбу будущей звезды Владимир Артемьев пророчит молодому исполнителю Глебу Степанову. Увидим – сбудется ли предсказание? Но в этот вечер хлопали юной звездочке не меньше, чем состоявшимся исполнителям.Самые известные на сегодня, выступившие на концерте – Alyosha (Алена Кучер) и Дядя Вадя (Вадим Федоров) из продюсеруемой Потапом группы "Mozgi". К слову, одну из песен Алена и Вадим спели дуэтом.- Очень приятно быть сегодня здесь, это такая глубокая ностальгия, когда даже слезы появляются на глазах, - произнесла со сцены Алена. - Приятно видеть друзей, с которыми ты рос, учился. Владимир Евгеньевич является для нас таким музыкальным родителем – и мамой, и папой одновременно. Был очень сдержанным и очень тонко всегда корректировал нас.Услышали зрители Дядю Вадю и в " золотом " составе ныне распавшейся группы " Сотжер " - в трио с Владом Сотниковым и композитором Борисом Кукобой.Еще один знаменитый воспитанник Владимира Артемьева, Александр Панайотов, с начала 2000-х живущий в Москве, приехать собирался, но не смог – находится в большом туре российского телешоу " Голос " , в котором занял второе место. Саша передал очень теплее видеобращение, в котором поздравил и поблагодарил любимого учителя. Видеопоздравление прислал и Владимир Козырец из Одессы.- Вы заложили тот фундамент, который до сих пор остается во мне, дает мне силы выходить на сцену, - сказал юбиляру Александр Панайотов. - Очень переживаю, что сейчас не с вами, потому что я хотел сказать все лично, обнять вас. Дай Бог, скоро приеду на Родину.Вели концерт вокалист группы " Хорта " , ведущий телеканала tv5 Юрий Юрченко и певец Дмитрий Иванов, которые, конечно, и пели.Дарья Чернявская сыграла на белом рояле импровизацию на тему " Happy Birthday to You " . Анатолий Мосейчук исполнил на флейте музыкальную тему из французского фильма " Игрушка " . А выступление Олега Федосова стало одним из самых необычных на этом вечере - он вытворял на ударной установке нечто невообразимое.Выступали также коллективы " Хорта " , " Джин Монинг бенд " , " Кальян сити " , вокалисты Анна Носенко, Юлия Куценко, Сабина Сафарли, Сергей Косаренко, Дмитрий Еременко, Антон Якубовский, Герман Романченко, Юрий Аврамец, Вячеслав Орел, Олег Швыдкий и другие исполнители....Кроме теплых слов от воспитанников, Владимир Евгеньевич получил поздравления и от властей – грамоту от исполнительного комитета городского совета и орден за заслуги перед Запорожским краем второй степени.Фото автора