3,5 часовым концертом "Звезда среди звезд", который без перерыва шел в филармонии, отметил 70-летие заслуженный работник культуры Украины, бессменный организатор областного молодежного фестиваля эстрадного искусства "Зорепад", руководитель молодежной вокальной студии "Юность" Владимир Артемьев.
Впрочем, сам гуру музыкального мира, крестный отец многих звезд, бог шоу-бизнеса (такими и другими приятными эпитетами награждали Владимира Евгеньевича на концерте его воспитанники) выступал в одном номере – играл на контрабасе и гитаре. Остальное время пели и играли его ученики – звездочки и звезды разных поколений (в том числе и будущие), съехавшиеся на день рождения учителя из разных городов.
Звучали рок, хип-хоп, поп, джаз, шансон, были кавер-версии и авторские песни – выступили более двадцати воспитанников артемьевской студии "Юность", которая, к слову, в этом году отмечает 40-летие. Практически все – с более чем хорошими голосами. Но вот широкая популярность приходит почему-то не ко всем.
Судьбу будущей звезды Владимир Артемьев пророчит молодому исполнителю Глебу Степанову. Увидим – сбудется ли предсказание? Но в этот вечер хлопали юной звездочке не меньше, чем состоявшимся исполнителям.
Самые известные на сегодня, выступившие на концерте – Alyosha (Алена Кучер) и Дядя Вадя (Вадим Федоров) из продюсеруемой Потапом группы "Mozgi". К слову, одну из песен Алена и Вадим спели дуэтом.
- Очень приятно быть сегодня здесь, это такая глубокая ностальгия, когда даже слезы появляются на глазах, - произнесла со сцены Алена. - Приятно видеть друзей, с которыми ты рос, учился. Владимир Евгеньевич является для нас таким музыкальным родителем – и мамой, и папой одновременно. Был очень сдержанным и очень тонко всегда корректировал нас.
Услышали зрители Дядю Вадю и в "золотом" составе ныне распавшейся группы "Сотжер" - в трио с Владом Сотниковым и композитором Борисом Кукобой.
Еще один знаменитый воспитанник Владимира Артемьева, Александр Панайотов, с начала 2000-х живущий в Москве, приехать собирался, но не смог – находится в большом туре российского телешоу "Голос", в котором занял второе место. Саша передал очень теплее видеобращение, в котором поздравил и поблагодарил любимого учителя. Видеопоздравление прислал и Владимир Козырец из Одессы.
- Вы заложили тот фундамент, который до сих пор остается во мне, дает мне силы выходить на сцену, - сказал юбиляру Александр Панайотов. - Очень переживаю, что сейчас не с вами, потому что я хотел сказать все лично, обнять вас. Дай Бог, скоро приеду на Родину.
Вели концерт вокалист группы "Хорта", ведущий телеканала tv5 Юрий Юрченко и певец Дмитрий Иванов, которые, конечно, и пели.
Дарья Чернявская сыграла на белом рояле импровизацию на тему "Happy Birthday to You". Анатолий Мосейчук исполнил на флейте музыкальную тему из французского фильма "Игрушка". А выступление Олега Федосова стало одним из самых необычных на этом вечере - он вытворял на ударной установке нечто невообразимое.
Выступали также коллективы "Хорта", "Джин Монинг бенд", "Кальян сити", вокалисты Анна Носенко, Юлия Куценко, Сабина Сафарли, Сергей Косаренко, Дмитрий Еременко, Антон Якубовский, Герман Романченко, Юрий Аврамец, Вячеслав Орел, Олег Швыдкий и другие исполнители.
...Кроме теплых слов от воспитанников, Владимир Евгеньевич получил поздравления и от властей – грамоту от исполнительного комитета городского совета и орден за заслуги перед Запорожским краем второй степени.
Фото автора
Впрочем, сам гуру музыкального мира, крестный отец многих звезд, бог шоу-бизнеса (такими и другими приятными эпитетами награждали Владимира Евгеньевича на концерте его воспитанники) выступал в одном номере – играл на контрабасе и гитаре. Остальное время пели и играли его ученики – звездочки и звезды разных поколений (в том числе и будущие), съехавшиеся на день рождения учителя из разных городов.
Звучали рок, хип-хоп, поп, джаз, шансон, были кавер-версии и авторские песни – выступили более двадцати воспитанников артемьевской студии "Юность", которая, к слову, в этом году отмечает 40-летие. Практически все – с более чем хорошими голосами. Но вот широкая популярность приходит почему-то не ко всем.
Судьбу будущей звезды Владимир Артемьев пророчит молодому исполнителю Глебу Степанову. Увидим – сбудется ли предсказание? Но в этот вечер хлопали юной звездочке не меньше, чем состоявшимся исполнителям.
Самые известные на сегодня, выступившие на концерте – Alyosha (Алена Кучер) и Дядя Вадя (Вадим Федоров) из продюсеруемой Потапом группы "Mozgi". К слову, одну из песен Алена и Вадим спели дуэтом.
- Очень приятно быть сегодня здесь, это такая глубокая ностальгия, когда даже слезы появляются на глазах, - произнесла со сцены Алена. - Приятно видеть друзей, с которыми ты рос, учился. Владимир Евгеньевич является для нас таким музыкальным родителем – и мамой, и папой одновременно. Был очень сдержанным и очень тонко всегда корректировал нас.
Услышали зрители Дядю Вадю и в "золотом" составе ныне распавшейся группы "Сотжер" - в трио с Владом Сотниковым и композитором Борисом Кукобой.
Еще один знаменитый воспитанник Владимира Артемьева, Александр Панайотов, с начала 2000-х живущий в Москве, приехать собирался, но не смог – находится в большом туре российского телешоу "Голос", в котором занял второе место. Саша передал очень теплее видеобращение, в котором поздравил и поблагодарил любимого учителя. Видеопоздравление прислал и Владимир Козырец из Одессы.
- Вы заложили тот фундамент, который до сих пор остается во мне, дает мне силы выходить на сцену, - сказал юбиляру Александр Панайотов. - Очень переживаю, что сейчас не с вами, потому что я хотел сказать все лично, обнять вас. Дай Бог, скоро приеду на Родину.
Вели концерт вокалист группы "Хорта", ведущий телеканала tv5 Юрий Юрченко и певец Дмитрий Иванов, которые, конечно, и пели.
Дарья Чернявская сыграла на белом рояле импровизацию на тему "Happy Birthday to You". Анатолий Мосейчук исполнил на флейте музыкальную тему из французского фильма "Игрушка". А выступление Олега Федосова стало одним из самых необычных на этом вечере - он вытворял на ударной установке нечто невообразимое.
Выступали также коллективы "Хорта", "Джин Монинг бенд", "Кальян сити", вокалисты Анна Носенко, Юлия Куценко, Сабина Сафарли, Сергей Косаренко, Дмитрий Еременко, Антон Якубовский, Герман Романченко, Юрий Аврамец, Вячеслав Орел, Олег Швыдкий и другие исполнители.
...Кроме теплых слов от воспитанников, Владимир Евгеньевич получил поздравления и от властей – грамоту от исполнительного комитета городского совета и орден за заслуги перед Запорожским краем второй степени.
Фото автора
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