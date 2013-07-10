Сообщение о пожаре в Службу спасения " 101 " поступило 11 февраля в 20:25. А через восемь минут на место прибыли три спасателя на автоцистерне. Бойцы ГСЧС установили автомобиль на пожарный гидрант и выбрали решающее направление, чтобы не допустить распространения огня на другие помещения.Кроме этого, для подвоза воды была задействована добровольная пожарная дружина общества " Агропроминвест-08 " на двух автоцистернах. Работники " Запорожьеоблэнерго " и газ временно отключили помещение от электро - и газоснабжения.В 20:40 по повышенному номеру вызова из Запорожье направились 3 автоцистерны и 14 спасателей, а также штаб пожаротушения ГУ ГСЧС.Как выяснилось, здание включает в себя кафе, продуктовый и хозяйственный магазины, бильярдную и складское помещение на общей площади 800 кв.м.Кафе, где произошло возгорание, не эксплуатировалось и людей в нем не было, поэтому пожар обнаружили уже тогда, когда он набрал обороты и перекинулся на крышу. На момент прибытия первого подразделения ГСЧС, горело помещение кафе на площади 350 кв.мИз-за сильного задымления пожарные работали в аппаратах на сжатом воздухе.В 21:30 пожар локализован, а в 22:00 – ликвидирован. После чего спасатели проводили проливку и разборку конструкций для предотвращения повторного возгорания. Силами подразделений ГСЧС удалось спасти помещения магазинов, склада, бильярдной и хозяйственные помещения.Причина пожара устанавливается. По факту происшествия ведется расследование.Источник: ГУ ГСЧС в Запорожской области