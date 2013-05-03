В селе Новое, что в Токмакском районе Запорожской области двое военных получили травмы из-за взрыва тепловентилятора в воинской части.
Потерпевших 1974 и 1967 гг рождения сами военные доставили в Токмакскую районную больницу.
Как рассказал "Индустриалке" глава независимого профсоюза сотрудников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, пострадавшие получили черепно-мозговые травмы.
Потерпевших 1974 и 1967 гг рождения сами военные доставили в Токмакскую районную больницу.
Как рассказал "Индустриалке" глава независимого профсоюза сотрудников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, пострадавшие получили черепно-мозговые травмы.
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