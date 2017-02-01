Психически больная жительница села Дмитровка, что в Бердянском районе Запорожской области, подожгла себя.
Как рассказал "Индустриалке" глава независимого профсоюза сотрудников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, 74-летняя женщина получила ожоги первой и второй степени, а так же ожоговый шок.
Пострадавшую госпитализировали в местную больницу.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области на пожаре погиб мужчина.
Как рассказал "Индустриалке" глава независимого профсоюза сотрудников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, 74-летняя женщина получила ожоги первой и второй степени, а так же ожоговый шок.
Пострадавшую госпитализировали в местную больницу.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области на пожаре погиб мужчина.
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