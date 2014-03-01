Об этом Егор Семенков написал на своей странице в соцсети.- Район для области является особенным, ведь здесь прекрасные условия для овощеводства: плодородна земля и имеющиеся системы орошения. В то же время, для развития овощеводства остаются актуальными вопросы поиска стабильных и достаточных рынков сбыта, а также строительства современного консервного завода, который сможет принимать для переработки овощную продукцию. Понятно, что для этого нужен мощный социально ответственный инвестор, - говорится в сообщении. – Это вопросы не одного дня, однако, их нужно решать, ведь эти меры позволят урегулировать самую болезненную проблему Каменско-Днепровского района – проблему безработицы.Развитая инфраструктура орошения была организована при строительстве Каховского водохранилища. Это - благо, однако, это вызывает необходимость постоянного технического обслуживания системы гидротехнических сооружений в селах Большая Знаменка, Водяное и в городе Каменка-Днепровская. При недостаточном внимании к этой системе возникает проблема подтопления. Вопрос является актуальным и неоднократно поднимался в сессионном зале Запорожского областного совета.Относительно объекта Запорожского областного совета - Каменко-Днепровской общеобразовательной санаторной школы-интерната, то финансирование осуществляется на должном уровне. Интернат обеспечен всем необходимым: медикаментами, прикладными материалами. У детей пятиразовое полноценное питание. Интернат, без преувеличения, играет значительную социальную роль для района.Положительное впечатление произвел филиал " Каменка-Днепровская " ООО СП " Нибулон " , который играет огромную роль для развития сельхозпроизводства не только района, однако и всей Запорожской области (кстати, услугами терминала пользуются производители и из соседних областей).Напоследок депутаты посетили одно из самых известных предприятий области – племзавод " Степной " . Это общество известно на всю Украину успешным развитием целого комплекса хозяйства – свиноводства, молочного животноводства и растениеводства с производством продукции высочайшего качества.Как сказано выше, проблема безработицы для района является важнейшей, поэтому районной и областной власти надо ставить на повестку дня именно этот вопрос.