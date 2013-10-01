Водитель грузового автомобиля "Renault" с полуприцепом на скользкой трассе не справился с управлением и съехал в кювет.
ЧП произошло за селом Первониколаевка, что в Приазовском районе Запорожской области.
Выбраться на дорогу неудачливому водителю помогли спасатели, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
За минувшие сутки запорожские спасатели из-за сложных погодных условий оказали помощь 5 людям и 2 авто.
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ЧП произошло за селом Первониколаевка, что в Приазовском районе Запорожской области.
Выбраться на дорогу неудачливому водителю помогли спасатели, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
За минувшие сутки запорожские спасатели из-за сложных погодных условий оказали помощь 5 людям и 2 авто.
Читайте также: В Запорожье "скорая" провалилась в канализационный люк
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