Трагедией обернулся пожар в селе Просторное, что в Черниговском районе Запорожской области.
Загорелся частный дом, потушить пожар смогли односельчане. И хоть площадь пожара была небольшая – около 2 м кв, в результате погиб 67-летний мужчина-инвалид, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
Причина пожара устанавливается.
Как сообщала "Индустриалка", в курортном городке Запорожской области тушили пожар.
Загорелся частный дом, потушить пожар смогли односельчане. И хоть площадь пожара была небольшая – около 2 м кв, в результате погиб 67-летний мужчина-инвалид, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
Причина пожара устанавливается.
Как сообщала "Индустриалка", в курортном городке Запорожской области тушили пожар.
- Просмотров: 155
Похожие новости