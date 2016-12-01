Карета "скорой помощи", выехавшая по вызову, попала в неприятность – автомобиль одним колесом провалился в открытый люк.
На помощь медикам прибыли спасатели. С помощью техники они отбуксировали "скорую" на твердое покрытие и медработники смогли продолжить свой путь, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
Читайте также: В Запорожье пропадают дети
На помощь медикам прибыли спасатели. С помощью техники они отбуксировали "скорую" на твердое покрытие и медработники смогли продолжить свой путь, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
Читайте также: В Запорожье пропадают дети
- Просмотров: 148
Похожие новости