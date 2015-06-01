С начала боевых действий на Донбассе в семьях переселенцев, которые приехали в Запорожскую область, родилось 1657 детей.
- Всех их по праву можно считать запорожцами, - отметил на сборах руководящего состава гражданской обороны региона начальник ГУ ГСЧС в Запорожской области Алексей Лепский. - Все дети устроены в школы и детские садики.
На сегодня, по информации Алексея Николаевича, на территории области зарегистрировано и размещено на проживание 69578 граждан, которые приехали из зоны АТО, из которых 17523 — дети, 20982 - инвалиды и пожилые люди. В транзитном модульном городке проживает 372 человека, в том числе 91 ребенок.
В области созданы региональный и районные штабы по вопросам социального обеспечения граждан, которые перемещаются из Донецкой и Луганской областей. Штабы работают в круглосуточном режиме.
Региональный штаб наладил координацию и плодотворное сотрудничество с центральными и местными органами власти, волонтерскими, религиозными и общественными организациями. В частности, это международный Благотворительный фонд "Каритас Украина", детский фонд ООН (ЮНИСЕФ),Международная организация по миграции, Управление Верховного Комиссара по делам беженцев ООН, Немецкое общество международного сотрудничества.
Как сообщала "Индустриалка", на сборах, которые проводил заместитель губернатора Владимир Тоцкий, подводились итоги работы территориальной подсистемы Единой государственной системы гражданской защиты за 2016 год и определялись задачи на нынешний год.
Фото: сайт Запорожской ОГА
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