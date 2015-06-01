- Всех их по праву можно считать запорожцами, - отметил на сборах руководящего состава гражданской обороны региона начальник ГУ ГСЧС в Запорожской области Алексей Лепский. - Все дети устроены в школы и детские садики.На сегодня, по информации Алексея Николаевича, на территории области зарегистрировано и размещено на проживание 69578 граждан, которые приехали из зоны АТО, из которых 17523 — дети, 20982 - инвалиды и пожилые люди. В транзитном модульном городке проживает 372 человека, в том числе 91 ребенок.В области созданы региональный и районные штабы по вопросам социального обеспечения граждан, которые перемещаются из Донецкой и Луганской областей. Штабы работают в круглосуточном режиме.Региональный штаб наладил координацию и плодотворное сотрудничество с центральными и местными органами власти, волонтерскими, религиозными и общественными организациями. В частности, это международный Благотворительный фонд " Каритас Украина " , детский фонд ООН (ЮНИСЕФ),Международная организация по миграции, Управление Верховного Комиссара по делам беженцев ООН, Немецкое общество международного сотрудничества.Как сообщала " Индустриалка " , на сборах, которые проводил заместитель губернатора Владимир Тоцкий, подводились итоги работы территориальной подсистемы Единой государственной системы гражданской защиты за 2016 год и определялись задачи на нынешний год.Фото: сайт Запорожской ОГА