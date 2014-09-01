После операции у девочки осталось всего шесть сантиметров кишечника, который ничего не усваивает. Питание малышка получает только внутривенно, а это очень дорого.– В связи с заворотом кишок, у малышки с рождения начал развиваться некроз, и на второй день жизни Анечке 8 декабря 2016 года была сделана операция, удалили тонкий кишечник, – пишут близкие Ани в соцсети.Сейчас малышка с мамой находятся в 5-ой детской городской больнице в Запорожье.По словам ее семьи, Ане требуется операция по удлинению кишечника и длительная реабилитация. В Украине нет опыта по лечению таких случаев. Малышке могут помочь в клиниках Германии, но для этого нужно достаточно много средств.– Пожалуйста, не останьтесь безучастными к судьбе малышки! Семья у Анечки маленькая, мама и старший братик, к сожалению отца нет. Маме одной не за что не справится, – пишут пользователи Сети.